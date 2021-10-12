Треть мужчин отметили негативное влияние несчастной любви на карьеру

Почти треть мужчин России считают, что несчастная любовь вредит их профессиональному росту. При этом у женщин более популярно мнение, что неразделённые чувства могут стать двигателем карьеры. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob, передаёт ТАСС.

По данным исследования, взаимосвязь несчастной любви и профессиональных достижений видит 41% россиян. Так, каждый четвёртый (26%) считает, что неудачи в личной жизни скорее мешают карьере, 15% уверены в обратном. Больше всего негативное влияние неудач в личной жизни на работу отмечают мужчины (29% против 23% среди женщин).

Кроме того, 37% опрошенных россиян заявили, что несчастная любовь никак не сказывается на карьерном росте.

Как показал опрос, каждый второй россиянин (49%) считает, что счастье в личной жизни помогает достижениям на работе. Однако 7% заявили, что оно скорее наоборот будет мешать профессиональной карьере. Почти треть опрошенных отметили, что взаимная любовь никак не влияет на их успехи.

Опрошенные сервисом работодатели не пришли к единому мнению. 30% из них убеждены, что любовь положительно воздействует на трудоспособность сотрудников, а 29% — отрицательно.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения и 500 менеджеров по персоналу из всех регионов страны.

Ранее опрос показал, что 12% россиян при устройстве на работу сталкиваются с дискриминацией. Причём женщины почти вдвое чаще мужчин. О проявлении дискриминации при трудоустройстве рассказали 39% мужчин и 61% женщин. Почти в половине случаев (49%) респондентам отказывали в приёме на работу из-за возраста. Наиболее часто на такое ограничение жаловались участники опроса в возрасте от 35 до 55 лет.