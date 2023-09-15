Тренер рассказал, как облегчить мышечную боль после занятий спортом Тренер Трощенков: облегчить мышечную боль после тренировки поможет массаж

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Облегчить мышечные боли, возникающие после тренировок, поможет самомассаж, рассказал в беседе с Lenta.ru спортивный тренер Дмитрий Трощенков. По его словам, причиной крепатуры, или боли в мышцах, возникающей после занятий спортом, являются механические микроразрывы мышечных волокон в результате физических нагрузок.

Как рассказал эксперт, для облегчения этого состояния можно применить самомассаж руками или с использованием специального фитнес-ролла, предназначенного для снятия напряжения с мышц и фасций. Также восстановиться поможет профессиональный массаж или теплая ванна.

Массаж и прием ванны очень хорошо стимулируют кровообращение и предотвращают застои. Они помогают вывести молочную кислоту, которая вырабатывается при обильных физических нагрузках и вызывает болезненные ощущения, — отметил тренер.

Для предотвращения болевых ощущений в мышцах специалист посоветовал проводить перед тренировкой суставную гимнастику и разминку, которые подготовят тело к тренировке. Кроме того, занятия надо также правильно завершать — 10--15-минутной кардиозаминкой на велотренажере или беговой дорожке, используя при этом темп чуть ниже среднего. Таким образом улучшится кровообращение в мышцах, а из организма выведутся оставшиеся продукты метаболизма, которые и способствуют возникновению мышечной боли.

Трощенков назвал хорошим окончанием тренировки и растяжку, которая улучшает кровообращение, помогает снять напряжение и улучшает работу суставов.

Ранее фитнес-тренер Эдуард Шакула рассказал, что избавиться от головной боли можно с помощью упражнений, в частности йоги и пилатеса. Как пояснил специалист, физические нагрузки улучшают кровообращение, а также снимают напряжение в мышцах.