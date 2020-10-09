Требование Собянина о личных данных ушедших на удалёнку назвали незаконным

https://static.news.ru/photo/8a4a4a5c-0a38-11eb-bce2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наказывать сотрудников, которые не предоставили работодателю личные данные после ухода на дистанционный режим работы из-за напряжённой ситуации с коронавирусом, незаконно. Такое мнение высказал руководитель общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев.

Это незаконное требование. Наказывать работника можно только за нарушение трудовой дисциплины или трудового договора, — сказал «Радио 1» эксперт.

Он подчеркнул, что отказ от передачи персональных данных, например, номера автомобиля, не относится к нарушению трудовой дисциплины. Общественник считает, что работников заставляют дать то, что они предоставлять не обязаны.

Аманлиев добавил, что перед тем как требовать от предприятия персональные данные сотрудников, власти Москвы должны позаботиться об обеспечении их безопасности. Он напомнил, что в СМИ уже появлялась информация, что на чёрном рынке продают персональные данные.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина, который обязал работодателей передавать властям данные переведённых на удалёнку сотрудников, фактически является подстрекательством к нарушению закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Он подчеркнул, что информация о работающих на предприятиях людях практически всегда привязана как минимум к номеру телефона, социальной карты и другим данным, относящимся к сведениям, охраняемым законом.

Отчитываться о переведённых на дистанционный формат работы сотрудниках, которых должно быть не менее 30%, столичных работодателей обязали еженедельно с 12 октября. В список сведений, которые нужно передавать властям, помимо данных о самой организации входят номер мобильного телефона отправленного на удалёнку сотрудника, государственный регистрационный номер его автомобиля, номера проездных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт и временных льготных билетов. За невыполнение этих требований работодателям может грозить штраф.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 5 октября работодатели обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% персонала. Обязателен переход на удалёнку для всех работников старше 65 лет. Исключение составляют лишь пенсионеры, присутствие которых на рабочем месте критически важно.

Дистанционный режим работы обязана ввести большая часть работодателей, за исключением стратегических предприятий и оборонных заводов. Власти Москвы рассчитывают, что подобное решение будет способствовать снижению распространения коронавируса благодаря ограничению социальных контактов и уменьшению пассажиропотока в транспорте, писал NEWS.ru.