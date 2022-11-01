«Травить людей нельзя»: Захарова ответила пожалевшей Собчак Литвиновой

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Мария Захарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила вступившейся за покинувшую страну Собчак Ренате Литвиновой. Ответ на желание актрисы поддержать журналистку, которую «травят», дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарова заявила, что сейчас все «очень переживают» за «затравленных». Но гораздо меньше, чем за тех, кто находится на передовой, а не сидит на задворках стран, которые поставляют оружие, убивающее русский народ.

И желаем вам сил осознать простую истину — травить людей нельзя, травить людей за деньги нельзя тоже. Травля за деньги наказуема по закону. Травля от души наказуема по другому закону. Потому что травля отравляет травящего, — написала представитель МИД.

Мария Захарова напомнила такой же бежавшей актрисе, все, чем «прославилась» за свою карьеру Собчак.

Называть людей «генетическим отребьем»; жить в многонациональной стране и с презрением относится к культуре её народа; считать детей «маленькими гаденышами»; издеваться над чужими святынями; высокомерно и жестоко унижать тех, кто слабее и беднее, — это травля, — разъяснила дипломат.

И назвала историей «чуть посложнее», когда травят за деньги тех сил, которые осознанно изничтожают народ и страну.

Ранее актриса и режиссер Рената Литвинова высказалась в поддержку журналистки Ксении Собчак, которая уехала из России. Она написала, что на телеведущую накинулись все сразу, а потому сейчас ей как никогда нужна помощь.