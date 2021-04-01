Трамп присоединился к новой социальной сети

https://static.news.ru/photo/e8e671de-9319-11eb-9ece-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-президент США Дональд Трамп, а также ряд сторонников Республиканской партии присоединились к новой социальной платформе Campaign Nucleus. Её создали ещё в 2016 году.

Отмечается, что социальная сеть Campaign Nucleus создана экс-советником предвыборного штаба Трампа Брэдом Парскейлом еще в марте 2016 года. По мнению сторонников Трампа, там они могут беспрепятственно общаться со своими сторонниками, сообщает Fox News.

Ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп в ближайшие месяцы вновь начнёт публиковать сообщения в соцмедиа. При этом он будет использовать «собственную платформу». Как заявил помощник бывшего американского лидера Джейсон Миллер, Трамп «вернётся в соцмедиа через два или три месяца». Он будет публиковаться «на собственной платформе», которая привлечёт «десятки миллионов» людей. По словам Миллера, это «полностью изменит правила игры».