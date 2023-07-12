«Трагедия ударила ужасно»: Хакамада о состоянии Гурцкой после смерти мужа Хакамада рассказала, что для Гурцкой смерть мужа стала ужасным ударом

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Ирина Хакамада

Общественный деятель Ирина Хакамада в беседе с корреспондентом NEWS.ru на премьере фильма «Жанна Дюбарри» рассказала о состоянии певицы Дианы Гурцкой после смерти мужа Петра Кучеренко. По словам Хакамады, это очень тяжелая утрата для исполнительницы.

Я познакомила их. По ней эта трагедия ударила ужасно, — сказала Хакамада.

Муж певицы Петр Кучеренко, занимавший должность заместителя министра науки и высшего образования, умер 20 мая. Кучеренко стало плохо на борту самолета, на котором он возвращался в Россию из рабочей командировки на Кубу. Лайнер совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, врачи пытались оказать Кучеренко помощь, но им не удалось его спасти. Муж Гурцкой скончался в возрасте 46 лет. Точную причину смерти замминистра не называли.

Ранее сообщалось, что автор идеи и режиссер первого российского реалити-шоу «За стеклом» Григорий Любомиров скончался 7 июля на 70-м году жизни. Он также был режиссером популярной передачи «Куклы», снял ряд документальных фильмов и выступал в качестве генерального продюсера нескольких телевизионных сериалов.