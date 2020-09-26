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Парад ревущих «коней»: байкеры закрывают мотосезон

16:18, 26 сентября 2020 12
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Московские байкеры проводят традиционный парад в день закрытия сезона. Трасса передвижения колонны составит 30 километров по кольцевой от проспекта Академика Сахарова и завершится в парке Горького. Финал мероприятия ознаменует шоу с участием спортсменов-мотоциклистов, а также демонстрация новинок мототехники. Колонна мотоциклистов собиралась с 10:00, а старт дали в полдень. Все желающие могут присутствовать на всех мероприятиях как участники и как зрители.

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Владимир Астапкович/РИА Новости

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Александр Авилов/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Евгений Биятов/РИА Новости

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Владимир Астапкович/РИА Новости

Евгений Биятов/РИА Новости

Евгений Биятов/РИА Новости

Евгений Биятов/РИА Новости

Евгений Биятов/РИА Новости

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

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