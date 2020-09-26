Парад ревущих «коней»: байкеры закрывают мотосезон

24 сентября жюри международной премии Drone Photo Awards 2020 объявило имена лауреатов нынешнего года. Это главный конкурс аэрофотографии и видеографии в мире, на который присылают снимки, сделанные с парашютов, беспилотных летательных аппаратов, дирижаблей и воздушных змеев.

Главный приз получил фотограф из Австралии Джим Пико за работу «Любящее сердце природы». Он снял с высоты стаю лосося в виде сердца. В её центре плыла акула. Кроме того, члены...