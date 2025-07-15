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15 июля 2025 в 13:35

Торт «Венгерская сказка»: почему этот десерт может взорвать ваш вкус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торт «Венгерская сказка» — один из самых необычных и вкусных десертов, который удивит даже опытных сладкоежек. Ореховые коржи, нежный почти заварной крем и яркий абрикосовый джем создают неповторимый вкус. Ниже — подробный рецепт с инструкциями.

Ингредиенты

  • Яичные белки — 9 шт.
  • Яичные желтки — 9 шт.
  • Смесь орехов (миндаль, грецкие, арахис) — 300 г
  • Миндальные хлопья — 30 г
  • Сливочное масло (82% жирности) — 100 г
  • Сахар — 250 г
  • Белый шоколад — 100 г
  • Сливки 23% — 100 г
  • Абрикосовый джем — 70 г
  • Попкорн — 150 г
  • Кокосовая стружка — 30 г
  • Молоко — 900 мл

Приготовление коржей

  1. Взбейте яичные белки с 150 г сахара до устойчивых пиков.

  2. Измельчите орехи в муку или слегка крупнее.

  3. Для прочности добавьте измельченный попкорн без ножек — экспериментально, можно пропустить.

  4. Аккуратно введите орехи и попкорн в белковую смесь лопаткой.

  5. Выложите массу на пергамент, формируя круг диаметром 24 см, удобнее с помощью кондитерского мешка.

  6. Выпекайте 12–15 минут при 180 °C, не открывая духовку.

  7. Остудите коржи и аккуратно снимите пергамент — коржи очень нежные.

Приготовление крема

  1. Нагрейте 900 мл молока в сотейнике.
  2. Взбейте 9 яичных желтков.
  3. Растворите в горячем молоке 100 г сахара, затем половину молока быстро введите в желтки, взбивая венчиком.
  4. Добавьте 50 г муки и 40 г крахмала, тщательно размешайте.
  5. Влейте смесь обратно в остаток молока и варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока не появятся первые пузырьки. Снимите с огня и продолжайте взбивать пару минут.
  6. Охладите крем под пищевой пленкой в контакт.
  7. Вмешайте 100 г сливочного масла комнатной температуры.

Сборка торта

  1. Первый корж положите на поднос, закрепите кремом.
  2. Наносите крем равномерно с помощью кондитерского мешка на каждый из четырех коржей, кроме верхнего.
  3. Верхний корж покройте густым абрикосовым джемом с кусочками фруктов.
  4. Бока торта обмажьте остатками крема. Охладите в холодильнике, избегая резких запахов рядом.
  5. Украсьте бока миндальными хлопьями.
  6. Растопите белый шоколад со сливками и залейте верх торта.
  7. Пока шоколад теплый, нарисуйте паутинку более темным шоколадом, украсьте кокосовой стружкой по контуру.

Этот торт поражает своим балансом вкусов и текстур — коржи насыщенно-ореховые, крем нежный, а абрикосовый джем добавляет свежести. Попробуйте — и убедитесь сами!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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