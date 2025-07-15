Торт «Венгерская сказка»: почему этот десерт может взорвать ваш вкус

Торт «Венгерская сказка» — один из самых необычных и вкусных десертов, который удивит даже опытных сладкоежек. Ореховые коржи, нежный почти заварной крем и яркий абрикосовый джем создают неповторимый вкус. Ниже — подробный рецепт с инструкциями.
Ингредиенты
- Яичные белки — 9 шт.
- Яичные желтки — 9 шт.
- Смесь орехов (миндаль, грецкие, арахис) — 300 г
- Миндальные хлопья — 30 г
- Сливочное масло (82% жирности) — 100 г
- Сахар — 250 г
- Белый шоколад — 100 г
- Сливки 23% — 100 г
- Абрикосовый джем — 70 г
- Попкорн — 150 г
- Кокосовая стружка — 30 г
- Молоко — 900 мл
Приготовление коржей
Взбейте яичные белки с 150 г сахара до устойчивых пиков.
Измельчите орехи в муку или слегка крупнее.
Для прочности добавьте измельченный попкорн без ножек — экспериментально, можно пропустить.
Аккуратно введите орехи и попкорн в белковую смесь лопаткой.
Выложите массу на пергамент, формируя круг диаметром 24 см, удобнее с помощью кондитерского мешка.
Выпекайте 12–15 минут при 180 °C, не открывая духовку.
Остудите коржи и аккуратно снимите пергамент — коржи очень нежные.
Приготовление крема
- Нагрейте 900 мл молока в сотейнике.
- Взбейте 9 яичных желтков.
- Растворите в горячем молоке 100 г сахара, затем половину молока быстро введите в желтки, взбивая венчиком.
- Добавьте 50 г муки и 40 г крахмала, тщательно размешайте.
- Влейте смесь обратно в остаток молока и варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока не появятся первые пузырьки. Снимите с огня и продолжайте взбивать пару минут.
- Охладите крем под пищевой пленкой в контакт.
- Вмешайте 100 г сливочного масла комнатной температуры.
Сборка торта
- Первый корж положите на поднос, закрепите кремом.
- Наносите крем равномерно с помощью кондитерского мешка на каждый из четырех коржей, кроме верхнего.
- Верхний корж покройте густым абрикосовым джемом с кусочками фруктов.
- Бока торта обмажьте остатками крема. Охладите в холодильнике, избегая резких запахов рядом.
- Украсьте бока миндальными хлопьями.
- Растопите белый шоколад со сливками и залейте верх торта.
- Пока шоколад теплый, нарисуйте паутинку более темным шоколадом, украсьте кокосовой стружкой по контуру.
Этот торт поражает своим балансом вкусов и текстур — коржи насыщенно-ореховые, крем нежный, а абрикосовый джем добавляет свежести. Попробуйте — и убедитесь сами!
Хотите приготовить рыбу так, чтобы домочадцы попросили добавки? Этот рецепт минтая в духовке — то, что нужно! Блюдо получается сочным, ароматным и удивительно простым в приготовлении.