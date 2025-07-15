Торт «Венгерская сказка»: почему этот десерт может взорвать ваш вкус

Торт «Венгерская сказка»: почему этот десерт может взорвать ваш вкус

Торт «Венгерская сказка» — один из самых необычных и вкусных десертов, который удивит даже опытных сладкоежек. Ореховые коржи, нежный почти заварной крем и яркий абрикосовый джем создают неповторимый вкус. Ниже — подробный рецепт с инструкциями.

Ингредиенты

Яичные белки — 9 шт.

Яичные желтки — 9 шт.

Смесь орехов (миндаль, грецкие, арахис) — 300 г

Миндальные хлопья — 30 г

Сливочное масло (82% жирности) — 100 г

Сахар — 250 г

Белый шоколад — 100 г

Сливки 23% — 100 г

Абрикосовый джем — 70 г

Попкорн — 150 г

Кокосовая стружка — 30 г

Молоко — 900 мл

Приготовление коржей

Взбейте яичные белки с 150 г сахара до устойчивых пиков. Измельчите орехи в муку или слегка крупнее. Для прочности добавьте измельченный попкорн без ножек — экспериментально, можно пропустить. Аккуратно введите орехи и попкорн в белковую смесь лопаткой. Выложите массу на пергамент, формируя круг диаметром 24 см, удобнее с помощью кондитерского мешка. Выпекайте 12–15 минут при 180 °C, не открывая духовку. Остудите коржи и аккуратно снимите пергамент — коржи очень нежные.

Приготовление крема

Нагрейте 900 мл молока в сотейнике. Взбейте 9 яичных желтков. Растворите в горячем молоке 100 г сахара, затем половину молока быстро введите в желтки, взбивая венчиком. Добавьте 50 г муки и 40 г крахмала, тщательно размешайте. Влейте смесь обратно в остаток молока и варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока не появятся первые пузырьки. Снимите с огня и продолжайте взбивать пару минут. Охладите крем под пищевой пленкой в контакт. Вмешайте 100 г сливочного масла комнатной температуры.

Сборка торта

Первый корж положите на поднос, закрепите кремом. Наносите крем равномерно с помощью кондитерского мешка на каждый из четырех коржей, кроме верхнего. Верхний корж покройте густым абрикосовым джемом с кусочками фруктов. Бока торта обмажьте остатками крема. Охладите в холодильнике, избегая резких запахов рядом. Украсьте бока миндальными хлопьями. Растопите белый шоколад со сливками и залейте верх торта. Пока шоколад теплый, нарисуйте паутинку более темным шоколадом, украсьте кокосовой стружкой по контуру.

Этот торт поражает своим балансом вкусов и текстур — коржи насыщенно-ореховые, крем нежный, а абрикосовый джем добавляет свежести. Попробуйте — и убедитесь сами!

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