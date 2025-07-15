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15 июля 2025 в 20:09

В ФРГ усомнились в способности Patriot помочь Украине

Handelsblatt: обещанные Трампом Patriot не смогут защитить Украину

Системы противовоздушной обороны Patriot, которые американский лидер Дональд Трамп пообещал Украине, вряд ли помогут отражать массированные удары беспилотников, пишет немецкая газета Handelsblatt. Причина не только в масштабах и частоте атак, но и с избранной Россией тактикой, поясняет СМИ.

По словам инструктора украинской армии, Россия запускает некоторые дроны роями, в которых большинство – муляжи или экземпляры с меньшим количеством взрывчатки. Таким образом украинская ПВО расходует боеприпасы до прибытия самых мощных снарядов. Он добавил, что Россия постоянно меняет характеристики беспилотников и тактику использования БПЛА.

Тем временем высокопоставленный украинский офицер заявил, что слова Трампа о решении передать Украине до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot являются фикцией. Собеседник Times подчеркнул, что механизм поставок систем, которых в мире не так уж и много, остается неясным.

Дональд Трамп
ЗРК Patriot
Украина
СВО
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