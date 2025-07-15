В ФРГ усомнились в способности Patriot помочь Украине

Системы противовоздушной обороны Patriot, которые американский лидер Дональд Трамп пообещал Украине, вряд ли помогут отражать массированные удары беспилотников, пишет немецкая газета Handelsblatt. Причина не только в масштабах и частоте атак, но и с избранной Россией тактикой, поясняет СМИ.

По словам инструктора украинской армии, Россия запускает некоторые дроны роями, в которых большинство – муляжи или экземпляры с меньшим количеством взрывчатки. Таким образом украинская ПВО расходует боеприпасы до прибытия самых мощных снарядов. Он добавил, что Россия постоянно меняет характеристики беспилотников и тактику использования БПЛА.

Тем временем высокопоставленный украинский офицер заявил, что слова Трампа о решении передать Украине до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot являются фикцией. Собеседник Times подчеркнул, что механизм поставок систем, которых в мире не так уж и много, остается неясным.