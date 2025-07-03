Минтай по-домашнему: нежная рыбка под овощным «одеялом»

Хотите приготовить рыбу так, чтобы домочадцы попросили добавки? Этот рецепт минтая в духовке — то, что нужно! Блюдо получается сочным, ароматным и удивительно простым в приготовлении.

Томатно-овощная подушка делает рыбу невероятно нежной, а чеснок добавляет пикантности. Идеальный вариант для семейного ужина без лишних хлопот!

Ингредиенты

800 г минтая

2 моркови

2 луковицы

2 ст. л. томатной пасты

2 зубчика чеснока

50 мл воды или вина

соль, перец по вкусу

Морковь трём на тёрке (я люблю использовать корейскую — так красивее), лук режем полукольцами. Обжариваем овощи, добавляем томатную пасту и немного вина или воды — получается ароматный соус.

Рыбу чистим, режем порционными кусками. В форму выкладываем слоями: половину овощей, рыбу с чесноком, оставшиеся овощи. Накрываем фольгой и запекаем 45 минут при 220 °C.

Подаём с зеленью — горячим или холодным. Это блюдо хорошеет на второй день, когда все вкусы окончательно соединятся!

Хотите приготовить ароматный рыбный суп, но нет времени на долгий бульон? Консервы — идеальное решение! Они дают насыщенный вкус, а само блюдо готовится буквально за полчаса. Получается настолько вкусно, что никто и не догадается, что это «экспресс-вариант».