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03 июля 2025 в 18:10

Минтай по-домашнему: нежная рыбка под овощным «одеялом»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите приготовить рыбу так, чтобы домочадцы попросили добавки? Этот рецепт минтая в духовке — то, что нужно! Блюдо получается сочным, ароматным и удивительно простым в приготовлении.

Томатно-овощная подушка делает рыбу невероятно нежной, а чеснок добавляет пикантности. Идеальный вариант для семейного ужина без лишних хлопот!

Ингредиенты

  • 800 г минтая
  • 2 моркови
  • 2 луковицы
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 мл воды или вина
  • соль, перец по вкусу

Морковь трём на тёрке (я люблю использовать корейскую — так красивее), лук режем полукольцами. Обжариваем овощи, добавляем томатную пасту и немного вина или воды — получается ароматный соус.

Рыбу чистим, режем порционными кусками. В форму выкладываем слоями: половину овощей, рыбу с чесноком, оставшиеся овощи. Накрываем фольгой и запекаем 45 минут при 220 °C.

Подаём с зеленью — горячим или холодным. Это блюдо хорошеет на второй день, когда все вкусы окончательно соединятся!

Хотите приготовить ароматный рыбный суп, но нет времени на долгий бульон? Консервы — идеальное решение! Они дают насыщенный вкус, а само блюдо готовится буквально за полчаса. Получается настолько вкусно, что никто и не догадается, что это «экспресс-вариант».

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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