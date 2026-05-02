Торт «Птичка» помню с детства — вот как превратить простые ингредиенты в лучший домашний десерт

Гости на пороге, а к чаю ничего нет? «Птичка» — идеальный вариант. Бисквит печется 15 минут, суфле взбивается 10, глазурь застывает 15. За час у вас на столе торт, который выглядит как из дорогой кондитерской. И никакой суеты.

Что понадобится

4 желтка, 50 г сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, щепотка соли, 2 ст. л. кипятка, 25 мл растительного масла, 70 г муки, 1/2 ч. л. разрыхлителя. 4 белка, 200 г сахара, 75 мл воды, 2 ч. л. агар-агара, щепотка лимонной кислоты, 150 г сливочного масла, 100 мл сгущенного молока, 1 ч. л. ванильного сахара, 100 г шоколада, 50 г сливочного масла.

Как я готовлю

Отделяю белки от желтков, белки убираю в холодильник, масло для суфле достаю заранее. Духовку разогреваю до 170 °C. Желтки взбиваю с сахаром, ванильным сахаром и солью, добавляю кипяток и масло, муку с разрыхлителем. Выпекаю 12–15 минут.

Масло взбиваю со сгущенкой и ванильным сахаром. Сахар, воду и агар-агар варю до 110 °C. Белки взбиваю с лимонной кислотой, вливаю сироп, взбиваю до остывания до 45–50 °C. Добавляю масляную смесь, вмешиваю. Выливаю на бисквит, убираю в холодильник на 2 часа.

Шоколад с маслом растапливаю. Заливаю торт, убираю на 15 минут. Наношу узор. Снимаю кольцо, нарезаю горячим ножом.