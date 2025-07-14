Торт из вафельных коржей, который вы не ожидали приготовить так просто

Торт из вафельных коржей, который вы не ожидали приготовить так просто

Торт из вафельных коржей — классика, которую готовили почти все хотя бы раз в жизни. Сегодня купить готовые коржи не проблема, а чтобы десерт стал по-настоящему вкусным, стоит уделить внимание крему и украшению.

Ингредиенты

Коржи

Вафельные коржи — 8 шт.

Крем

Вареное сгущенное молоко — 570 г

Сливочное масло — 200 г

Коньяк — 3–4 ст. л.

Сгущенное молоко обычное — 2–3 ст. л.

Для обсыпки

Грецкие орехи — 40 г

Овсяное печенье — 80 г

Как приготовить торт из вафельных коржей

Все продукты для крема должны быть комнатной температуры. В чашу блендера положите сливочное масло и варёную сгущенку, взбейте на средней скорости до однородности. Добавьте обычное сгущенное молоко и коньяк, снова взбейте до гладкой кремовой массы. Крем должен получиться мягким и однородным. Начинайте собирать торт: каждый корж хорошо промазывайте кремом, чередуя при желании разноцветные коржи. После того как все коржи будут смазаны, нанесите крем на бока торта. Сверху положите доску и поставьте груз, чтобы коржи хорошо спрессовались. Оставьте на 1 час. Для обсыпки измельчите орехи и овсяное печенье в крошку. Снимите груз, смажьте верх торта оставшимся кремом и обсыпьте крошкой бока и верх. Оставьте торт пропитываться ещё на 1 час.

Такой торт получится нежным, с насыщенным вкусом и привлекательным видом — он отлично подойдёт для любого семейного праздника или просто уютного чаепития.

Попробуйте этот простой, но эффектный рецепт, и ваш домашний десерт будет на высоте!

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