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14 июля 2025 в 19:13

Торт из вафельных коржей, который вы не ожидали приготовить так просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торт из вафельных коржей — классика, которую готовили почти все хотя бы раз в жизни. Сегодня купить готовые коржи не проблема, а чтобы десерт стал по-настоящему вкусным, стоит уделить внимание крему и украшению.

Ингредиенты

Коржи

  • Вафельные коржи — 8 шт.

Крем

  • Вареное сгущенное молоко — 570 г
  • Сливочное масло — 200 г
  • Коньяк — 3–4 ст. л.
  • Сгущенное молоко обычное — 2–3 ст. л.

Для обсыпки

  • Грецкие орехи — 40 г
  • Овсяное печенье — 80 г

Как приготовить торт из вафельных коржей

  1. Все продукты для крема должны быть комнатной температуры. В чашу блендера положите сливочное масло и варёную сгущенку, взбейте на средней скорости до однородности.
  2. Добавьте обычное сгущенное молоко и коньяк, снова взбейте до гладкой кремовой массы. Крем должен получиться мягким и однородным.
  3. Начинайте собирать торт: каждый корж хорошо промазывайте кремом, чередуя при желании разноцветные коржи.
  4. После того как все коржи будут смазаны, нанесите крем на бока торта. Сверху положите доску и поставьте груз, чтобы коржи хорошо спрессовались. Оставьте на 1 час.
  5. Для обсыпки измельчите орехи и овсяное печенье в крошку.
  6. Снимите груз, смажьте верх торта оставшимся кремом и обсыпьте крошкой бока и верх. Оставьте торт пропитываться ещё на 1 час.

Такой торт получится нежным, с насыщенным вкусом и привлекательным видом — он отлично подойдёт для любого семейного праздника или просто уютного чаепития.

Попробуйте этот простой, но эффектный рецепт, и ваш домашний десерт будет на высоте!

Любите ароматные пряники? Попробуйте этот старинный рецепт покровской коврижки из журнала «Работница»! Вашим детям точно понравится блюдо.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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