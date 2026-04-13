Только не путать с хинкали! Готовлю аварский хинкал — истинный вкус гостеприимства

Только не путать с хинкали! Готовлю аварский хинкал — истинный вкус гостеприимства

Хинкал, а не хинкали. Эти два блюда, несмотря на схожесть названий, — полные противоположности. Если грузинские хинкали — это плотные, сочные пельмени, то аварский хинкал — это тонкая гастрономическая деконструкция.

Что понадобится

Для бульона и мяса: говядина (лопатка, грудинка) — 800 г, вода — 3 л, репчатый лук — 1 шт., черный перец горошком — 5–6 шт., душистый перец горошком — 3–4 шт., соль — по вкусу.

Для теста: мука — 500 г, кефир — 250 мл, сода — 1 ч. л., соль — 1 ч. л.

Для соуса: мацони или густая простокваша — 300 мл, чеснок — 3–4 зубчика, соль — по вкусу, свежая зелень (кинза, укроп) — для подачи.

Как готовлю

Говядину варю 2 часа с луком и перцем. Мясо нарезаю. Для теста смешиваю муку, соль, соду, вливаю кефир, замешиваю крутое тесто. Даю отдохнуть 30–40 минут.

Раскатываю тонко (1–2 мм), режу ромбами 5–6 см. Варю в кипящем бульоне 2–3 минуты после всплытия.

Соус: мацони смешиваю с давленым чесноком и солью.

Подаю так: бульон отдельно, хинкал с мясом, соус рядом.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.