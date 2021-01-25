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Титов ответил Путину о возможности устроиться на работу на его винзавод

20:34, 25 января 2021 7 652
Борис Титов Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Борис Титов прокомментировал слова президента Владимира Путина, который заявил, что был бы не против работать специалистом в области права в принадлежащей бизнес-омбудсмену винодельческой компании. Предприниматель заявил, что будет не против взять главу государства на работу.

Не найдётся в мире предприниматель, который бы не согласился или отказался от такого предложения, — сказал он.

Омбудсмен отметил, что Путин хорошо разбирается в винодельческом деле, так как именно он подписывал закон о виноделии, который сейчас действует и «меняет всю структуру» отрасли в стране. Такое заявление он сделал в Instagram.

На фоне этих заявлений акции компании взлетели.

Днём 25 января Путин прокомментировал расследование политика Алексея Навального о дворце под Геленджиком. Он заявил, что ничего из этого фильма ему не принадлежит и никогда не принадлежало. По его словам, из всего расследования его заинтересовало только виноделие и он бы этим «позанимался».

Также он рассказал, что считает виноделие «благородным делом» и хотел бы стать советником Титова в области права после завершения своих президентских полномочий.

19 января Навальный опубликовал очередное расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. Рядом со зданием располагается винодельня, которая, по данным политика, также принадлежит президенту. На сегодняшний день видео посмотрели 85 млн человек, писал NEWS.ru.

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