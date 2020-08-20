TikTok удалил более 380 тысяч видео в США с начала года

https://static.news.ru/photo/9faa3346-e312-11ea-b020-fa163e074e61_660.jpg Фото: Satyajit Shaw/Global Look Press

Китайское приложение TikTok с начала года удалило более 380 тысяч видео в США за «разжигание ненависти». Также были заблокированы 1300 учётных записей.

С начала 2020 года мы удалили в США более 380 тысяч видео за нарушение нашей политики борьбы с разжигающими ненависть материалами, — цитирует сообщение компании РИА Новости.

Также в компании добавили, что она заблокировала более 1300 учётных записей за контент или поведение, разжигающие ненависть, и удалила более 64 тысяч «содержащих ненависть» комментариев.

Ранее предвыборный штаб президента США Дональда Трампа обвинил разработчиков и администрацию TikTok в слежке за американскими гражданами. Представители президента заявили, что соцсеть поймали с поличным на отслеживании данных в буфере обмена в смартфоне. Глава Госдепартамента Майк Помпео допустил, что TikTok запретят вместе с другими китайскими соцсетями, так как они могут передавать приватную информацию властям КНР.

После этого в начале августа 2020 года Трамп объявил, что власти Соединённых Штатов заблокируют доступ к TikTok после 15 сентября, если её американское подразделение не будет приобретено американской компанией. Как писал NEWS.ru, покупку может совершить Apple, рассматривает такой вариант и Microsoft.