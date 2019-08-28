Пробные полёты аэротакси в пригороде столицы и в зоне МКАД предполагается начать в 2020 году. Об этом заявил гендиректор ООО «ВР-Технологии» Александр Охонько.
Он отметил, что если безопасность и рентабельность данного вида транспорта подтвердится, то в дальнейшем будут планироваться полёты из города к международным аэропортам, сообщает
Это самый массовый и прибыльный сегмент, — пояснил Охонько.
Ранее News.ru писал, что «Яндекс.Такси» и «Вертолёты России» в ходе МАКС-2019 подписали соглашение о создании и развитии системы аэротакси.