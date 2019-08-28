https://static.news.ru/photo/c5ed658c-c99b-11e9-b9ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пробные полёты аэротакси в пригороде столицы и в зоне МКАД предполагается начать в 2020 году. Об этом заявил гендиректор ООО «ВР-Технологии» Александр Охонько.

Он отметил, что если безопасность и рентабельность данного вида транспорта подтвердится, то в дальнейшем будут планироваться полёты из города к международным аэропортам, сообщает ТАСС .

Это самый массовый и прибыльный сегмент, — пояснил Охонько.

Ранее News.ru писал, что «Яндекс.Такси» и «Вертолёты России» в ходе МАКС-2019 подписали соглашение о создании и развитии системы аэротакси.