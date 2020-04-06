Тест на коронавирус можно сдать дома за 1250 рублей

Руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова рассказала о возможности сдать тест на коронавирус на дому. По её словам, такая услуга будет стоить 1250 рублей.
Также придётся оплатить выезд медицинского персонала,
Стоимость анализа 1250 рублей, плюс стоимость выезда медицинского персонала в зависимости от места нахождения пациента, — подчеркнула Тиванова.
Эти условия актуальны для людей, не имеющих направления врача. Роспотребнадзор начал принимать такие анализы с 6 апреля. Процедура подразумевает, что специалист приезжает к заказчику, рассказывает ему о том, как взять мазок самостоятельно и забирает материал.
Ранее NEWS.ru сообщал, что биофармацевтическая компания «Генериум» из Владимирской области зарегистрировала в Росздравнадзоре РФ первый отечественный экспресс-тест на COVID-19.
В России число заражённых коронавирусом-19 превысило 6,3 тысячи человек. Только за минувшие сутки медики выявили 954 пациента с инфекцией, большинство — в Москве, которая стала главным очагом заражения в стране. Международные рейсы отменены, в регионах действуют режимы самоизоляции населения, начавшиеся 28 марта нерабочие дни продлены до конца апреля.
Количество заражённых в мире приблизилось к 1,3 миллиона человека. Более 67 тысяч пациентов с COVID-19 погибли.
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