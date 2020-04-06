Тест на коронавирус можно сдать дома за 1250 рублей

https://static.news.ru/photo/7204b660-77fa-11ea-abac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова рассказала о возможности сдать тест на коронавирус на дому. По её словам, такая услуга будет стоить 1250 рублей.

Также придётся оплатить выезд медицинского персонала, отметила она в эфире телеканала «Россия 24».

Стоимость анализа 1250 рублей, плюс стоимость выезда медицинского персонала в зависимости от места нахождения пациента, — подчеркнула Тиванова.

Эти условия актуальны для людей, не имеющих направления врача. Роспотребнадзор начал принимать такие анализы с 6 апреля. Процедура подразумевает, что специалист приезжает к заказчику, рассказывает ему о том, как взять мазок самостоятельно и забирает материал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что биофармацевтическая компания «Генериум» из Владимирской области зарегистрировала в Росздравнадзоре РФ первый отечественный экспресс-тест на COVID-19.

В России число заражённых коронавирусом-19 превысило 6,3 тысячи человек. Только за минувшие сутки медики выявили 954 пациента с инфекцией, большинство — в Москве, которая стала главным очагом заражения в стране. Международные рейсы отменены, в регионах действуют режимы самоизоляции населения, начавшиеся 28 марта нерабочие дни продлены до конца апреля.

Количество заражённых в мире приблизилось к 1,3 миллиона человека. Более 67 тысяч пациентов с COVID-19 погибли.