Терапевт рассказала, для кого опасны резкие перемены погоды Врач Савельева предупредила об опасности резких перемен погоды для пожилых людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкие перемены погоды могут спровоцировать ухудшение состояния здоровья у пожилых, а также у людей, страдающих хроническими заболеваниями, рассказала в беседе с РИАМО врач-терапевт высшей категории Олеся Савельева. По ее словам, к таким погодным изменениям относятся, в частности, резкое повышение атмосферного давления, температуры или влажности.

Врач подчеркнула, что резкое потепление может негативно отразиться на состоянии здоровья у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, диабетом, с нарушениями работы щитовидной железы, а также у имеющих избыточный вес.

Они могут испытывать обострение симптомов своих заболеваний. Также высокий риск возникновения проблем со здоровьем при перемене погоды у пожилых людей — перепады артериального давления, вероятность появления сердечной аритмии, — отметила врач.

Для минимизации негативного воздействия погодных изменений на здоровье терапевт посоветовала людям из групп риска соблюдать ряд мер предосторожности. В частности, необходимо следить за цифрами артериального давления, уровня глюкозы в крови, пить достаточное количество воды, носить свободную легкую одежду светлых оттенков и избегать физических нагрузок.

Ранее врач-терапевт Павел Раменский назвал самые вредные продукты и привычки для сердца. По его словам, сердце убивают жирная пища, курение и малоподвижный образ жизни.