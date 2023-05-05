Терапевт назвал самые вредные продукты и привычки для сердца Терапевт Раменский: сердце убивают жирная пища, курение и малоподвижный образ жизни

Фото: CHROMORANGE / Martina Raedlein/Global Look Press

Сердце «убивается» обилием жирной и соленой пищи в рационе, курением и малоподвижным образом жизни, рассказал NEWS.ru терапевт Павел Раменский. Медик добавил, что отсутствие физических нагрузок повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Сердце «убивается» обилием жирной и соленой пищи в рационе, курением и малоподвижным образом жизни. Жирная еда повышает уровень холестерина в крови. Соль повышает давление и также нарушает работу сердца. Курение также повышает нагрузку на сердце. Отсутствие физических нагрузок повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и нередко становится причиной высокого артериального давления, — отметил врач.

Он также напомнил, что самыми вредными привычками для почек человека являются злоупотребление алкоголем, напитками с кофеином, а также обилием соли в рационе. Врач добавил, что почки отвечают в организме за очищение крови от токсинов и отходов, а также поддерживают баланс минералов и воды в организме.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев посоветовал пожилым людям пить до двух литров воды в день. По его словам, это необходимо для улучшения работы сердца и всего организма в целом. Эксперт также посоветовал пожилым употреблять некрепкий зеленый чай. Этот напиток богат антиоксидантами, положительно влияющими на работу сердца. Кроме того, зеленый чай содержит много витаминов, микроэлементов и калия фруктово-овощные соки.