Терапевт рассказала, как выявить туберкулез на ранней стадии Терапевт Пивоварова: выявить туберкулез на ранней стадии поможет флюорограмма

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Туберкулез реально выявить на ранней стадии, если вовремя сделать флюорограмму, рассказала NEWS.ru профессор медфакультета Госуниверситета просвещения Оксана Пивоварова. По ее словам, единичные признаки патологического процесса в легочной ткани уже заметны. Врач добавила, что исследование рекомендуется проходить всем, кто контактировал с инфицированным.

Тем, кто был в контакте с больными туберкулезом, стоит быть особенно внимательными к таким симптомам и сразу обращаться к терапевту. Терапевт имеет право назначить флюорограмму или рентгенограмму органов грудной клетки. Даже если туберкулез на начальной стадии — единичные проявления патологического процесса в легочной ткани уже можно выявить, — подчеркнула Пивоварова.

Она отметила, что также назначают анализ мокроты на содержание патологических (туберкулезных) клеток и в случае необходимости отправляют пациента на консультацию к узкопрофильному специалисту — фтизиатру.

Туберкулез сегодня полностью излечивается, но требует длительного периода лечения (как правило, более шести месяцев) и четкого соблюдения режима приема лекарственных препаратов. Те группы препаратов, которые используются, дают очень хороший и продолжительный эффект, — заявила Пивоварова.

Ранее главный внештатный фтизиатр Минздрава Подмосковья Сергей Смердин рассказал NEWS.ru, что основной путь передачи туберкулеза — воздушно-капельный, заразиться при рукопожатии, через поручни в общественном транспорте, дверные ручки невозможно. Медик отметил, что заболеть могут граждане, длительное время общавшиеся с людьми с открытой формой недуга.

По его словам, санитарная гигиена существенно снижает риски заразиться при бытовом контакте через посуду, полотенце — предметы, где могут сохраниться выделения инфицированного: слюна, мокрота, содержимое носовой полости.