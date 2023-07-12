Терапевт рассказала, как предотвратить заражение крови от пореза на пляже Терапевт Чиркова предупредила о риске заражения крови даже при небольшом порезе на пляже

Фото: shutterstock.com

Даже небольшой порез от осколка или ракушки на пляже может привести к заражению крови, предупредила в беседе с NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Врач посоветовала брать с собой походную аптечку с перевязочными материалами и антисептиками, — йодом или зеленкой, перекисью водорода или хлоргексидином, чтобы можно было быстро обработать рану. По ее словам, если рана большая и кровотечение останавливается плохо, нужно немедленно обратиться в травмпункт.

Если осколок или острая ракушка порезала ногу, действуйте быстро. Удалите грязь и инородные предметы из раны, если это не вызывает сложности. В противном случае не трогайте осколки — с ними разберутся врачи из травмпункта. Промойте рану перекисью водорода. Остановите кровотечение, прижимая к ране стерильную кровеостанавливающую повязку, приподняв конечность вверх. В зависимости от обширности раны это может занять до 15 минут. Не используйте вату, — ее волокна могут забиться в рану, что усугубит ее состояние, — сообщила Чиркова.

Маленькую ранку можно обработать йодом или зеленкой по краям, после чего заклеить пластырем и забинтовать, посоветовала терапевт.

Помните, что саму рану коагулирующим антисептиком не обрабатывают — это может вызвать ожог и может привести к развитию келоидного рубца впоследствии. И в травмпункт сходить тоже придется — возможно, вам необходима инъекция противостолбнячной сыворотки, — объяснила она.

Ранее терапевт Павел Раменский заявил, что купание в природных водоемах может быть опасно для здоровья ребенка. По словам специалиста, при купании в реках, озерах и морях дети могут отравиться удобрениями, нефтепродуктами или пестицидами, а также заразиться сальмонеллой. В связи с этим Раменский посоветовал выбирать для купания места, которые не находятся рядом с промышленными или сельскохозяйственными зонами.