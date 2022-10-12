Терапевт рассказал, для кого опасен новый штамм коронавируса «цербер» Терапевт Водовозов: новый штамм COVID-19 опасен для пожилых и больных иммунодефицитом

Фото: shutterstock

Новый штамм COVID-19 «цербер» будет опасен для пожилых людей, а также для больных хроническими заболеваниями и иммунодефицитом, рассказал «Москве 24» врач-терапевт Алексей Водовозов. По его словам, до конца года этот вариант коронавируса может стать превалирующим среди остальных. Медик подчеркнул, что в силу своей эволюции «цербер» может оказаться более заразными, чем предыдущие штаммы, и эффективнее уклоняться от антител.

Эти генетические варианты постепенно начинают набирать силу. Выльется ли это в их превалирование, покажет ближайшее время. Я думаю, что до конца года кто-то из них должен будет подняться и, может быть, даже сместить те варианты, которые сегодня наверху, — считает эксперт.

Врач пояснил, что «цербер» входит в группу генетических вариантов коронавируса, у которых есть пять и более мутаций. Коронавирус как был тяжелым испытанием для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, таким и остался, в принципе, кардинально ничего не изменилось, подчеркнул Водовозов.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что при очередной мутации COVID-19 потеряет способность заражать человека. По его словам, изменчивость инфекции может также привести к обратному эффекту. Он добавил, что по заразности коронавирус обошел все инфекции, включая самую контагиозную корь.