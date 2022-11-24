Терапевт раскрыла способ побороть осеннюю хандру Врач Бурнацкая посоветовала для преодоления осенней хандры баловать себя приятными мелочами

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Побороть осеннюю хандру можно наполнив свою жизнь яркими деталями и приятными мелочами, рассказала РИАМО терапевт Светлана Бурнацкая. Также она посоветовала не зашторивать осенью окна и найти в расписании время для прогулок на улице. Помимо того, эксперт призвала следить за режимом сна, а также поддерживать физическую активность.

В хмурую холодную погоду нужно стараться себя радовать даже в мелочах. В помещении создать яркое освещение с желтым оттенком, в интерьер и в одежду добавить ярких красок, любой прием пищи красиво сервировать, в оформление блюд добавлять яркие продукты (болгарский перец, помидоры, фрукты, ягоды), — рассказала Бурнацкая.

Терапевт объяснила, что осенью важно поддерживать жизненный тонус и хорошее настроение. Перечисленные действия помогут выработать в организме гормон счастья — дофамин, пояснила специалист.

Психолог Диана Лобанова ранее заявила, что осенняя хандра, которая наступает во время холодного сезона, может быть симптомом серьезного заболевания. Эксперт отметила, что при нормальных условиях хандра проходит быстро, так как человек адаптируется, но иногда она может перетекать в депрессию. В этом случае, по словам специалиста, у человека снижается интерес или удовольствие от деятельности, которая раньше приносила положительные эмоции.