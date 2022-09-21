Терапевт объяснила, почему промочить ноги опасно для здоровья Терапевт Бурнацкая: промокшие ноги могут привести к обострению хронических заболеваний

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Промокание ног может спровоцировать простудные и обострить целый ряд хронических заболеваний, рассказала РИАМО врач-терапевт Светлана Бурнацкая. Она уточнила, что промокшие ноги также могут стать причиной обострения артрита.

Факт промокших ног на фоне переохлаждения опасен развитием простудного заболевания, часто может вызывать фарингит, обострение хронического тонзиллита, — утверждает врач.

По словам эксперта, дети реже подвержены риску развития простуды из-за промокших ног, так как у них чаще срабатывает иммунный ответ. При этом она уточнила, что фактор промокаемости обуви может оказаться критичным для людей пожилого возраста, так как они в принципе подвержены большим рискам для здоровья в холодное время года. У них могут обостряться хронические заболевания.

Психолог Денис Хакимов ранее рассказал, что осенью из-за снижения иммунитета и сокращения светового дня многие люди замечают у себя признаки уныния и упадка сил. Побороть данное ощущение можно с помощью длительных прогулок по выходным, чтобы удлинить световой день, а также обеспечить хорошее освещение в помещениях, где человек проводит больше всего времени. Он также посоветовал восполнять дефицит витамина D с помощью употребления жирных сортов рыбы и сыров, а серотонин — с помощью фруктов и орехов.