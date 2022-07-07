Терапевт назвала основные причины колебания уровня сахара в крови Терапевт Романенко: уровень сахара в крови может меняться после приема пищи или лекарств

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Уровень сахара в крови может изменяться после приема пищи или лекарственных препаратов, заявила терапевт Татьяна Романенко в разговоре с «Москвой 24». Она пояснила, что поступлению сахара в клетки организма способствует выработка гормона инсулина.

На самом деле сахар в крови повышается после каждого приема пищи на короткое время, потому что наши механизмы регуляции уровня глюкозы в крови, в частности гормон инсулин, способствуют тому, чтобы сахар поступал в клетки, — уточнила Романенко.

Терапевт добавила, что у здоровых людей через несколько часов после еды уровень сахара приходит в норму. Если этого не происходит, то, скорее всего, речь идет о патологии: сахарном диабете или инсулинорезистентности, отметила Романенко.

Сахар в крови может повышаться не только при сахарном диабете, но и при приеме некоторых лекарственных препаратов, в частности глюкокортикоидных гормонов, — заявила врач.

Медик уточнила, что в таком случае человеку необходимо проконсультироваться со специалистом и начать прием рекомендуемых препаратов.

Ранее Романенко заявила, что зуд и участившиеся воспалительные заболевания половых органов могут быть признаками повышенного сахара в крови. Она подчеркнула, что к таким симптомам также можно отнести частое мочеиспускание, жажду и сухость во рту.