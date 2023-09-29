Терапевт назвала неинфекционные причины заложенности носа Терапевт Тимощенко: кроме простуды заложенность носа вызывают пыль или полипы

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Заложенность носа — один из самых частых симптомов простуды, но возникает она не только из-за инфекции, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Она отметила, что нос «забивается» из-за контакта с раздражителями — пылью, в помещениях с низкой влажностью или из-за аллергической реакции.

Контакт с раздражителями, например в пыльном помещении или в помещениях с низкой влажностью. Аллергические реакции, когда аллерген вызывает бурную реакцию со стороны слизистых носовой полости и вызывает выраженный отёк и избыточное отделяемое. Ринит беременных, — подчеркнула Тимощенко.

Медик добавила, что заложенность носа также является следствием медикаментозного ринита, возникающего в ответ на длительное применение сосудосуживающих препаратов.

Травматические повреждения носовой перегородки. Гипертрофия лимфоидной ткани при аденоидах — состояние, часто возникающее у детей. Разрастание полипов в полости носа. Наличие образований полости носа, в том числе инородные предметы или новообразования, — заявила Тимощенко.

Она отметила, что перечисленные причины, кроме механического раздражающего действия пыли или сухого воздуха, требуют обязательной консультации ЛОР-врача с целью обследования и назначения терапии.

Самолечение может усугубить симптоматику и привести к прогрессированию причины развития заложенность носа, — подытожила терапевт.

Ранее Тимощенко рассказала NEWS.ru, что головную боль можно побороть без лекарств, если обеспечить приток свежего воздуха, сделать холодный компресс на лоб или мягкими поглаживающими движениями от висков к затылку. Медик посоветовала ограничить раздражающие сигналы — как зрительные, так слуховые. Она подчеркнула, что если немедикаментозные методы не помогают, то при частых приступах головной боли нужно обратиться к специалисту.