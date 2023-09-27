Терапевт рассказала, как побороть головную боль без лекарств Терапевт Тимощенко: головную боль можно снять массажем, свежим воздухом и чаем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Головную боль можно побороть без лекарств, если обеспечить приток свежего воздуха, сделать холодный компресс на лоб или мягкими поглаживающими движениями от висков к затылку, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Медик посоветовала ограничить раздражающие сигналы — как зрительные, так слуховые.

Обеспечить доступ свежего воздуха — выйти из душного помещения, открыть окно, прогуляться на свежем воздухе. Если есть возможность, ограничить раздражающие сигналы, как зрительные, так слуховые, закройте глаза. Сделать холодный компресс на область лба и височную область. Провести самомассаж головы, мягкими поглаживающими движениями от висков к затылку и от области лба по теменной области к затылку, — отметила Тимощенко.

Врач добавила, что при головной боли можно выпить воды или теплого травяного чая с мятой, ромашкой или чабрецом. Она подчеркнула, что если немедикаментозные методы не помогают, то при частых приступах головной боли нужно обратиться к специалисту.

Исключение составляют интенсивные, так называемые, кластерные боли или боли, ассоциированные с повышением давления или неврологическими нарушениями. В этом случае обращение к врачу откладывать нельзя и может потребоваться неотложная медицинская помощь, — подытожила Тимощенко.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, что хронические заболевания крайне негативно сказываются на иммунной системе. Восстановить иммунитет в таком случае помогут здоровый сон, правильное питание и физические нагрузки. Как подчеркивает эксперт, сбалансированное питание играет важную роль в процессе укрепления иммунитета. При этом важно отказаться от фастфуда и так называемой мусорной еды, которая содержит много сахара, вредных жиров, консервантов и усилителей вкуса.