Терапевт назвал скрытые симптомы панкреатита Терапевт Раменский: скрытыми признаками панкреатита являются общее недомогание и высокий уровень сахара в крови

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Скрытыми симптомами панкреатита — воспаления поджелудочной железы — являются общее ухудшение состояния, увеличение уровня сахара в крови, а также изменение цвета кала, рассказал NEWS.ru терапевт Павел Раменский. Он отметил, что недуг, если его игнорировать, грозит раком или диабетом.

Первый неочевидный симптом — общее ухудшение состояния: слабость, усталость, потеря аппетита. Второй симптом — изменение цвета кала, он становится светлее обычного. Третий — повышение уровня глюкозы в крови: поджелудочная играет важную роль в регулировании уровня сахара в крови. Когда ее работа нарушена, сахар растет, что грозит диабетом, — добавил медик.

Врач подчеркнул, что перечисленные сбои в организме вызываются многими факторами, поэтому специалистам трудно установить, что именно привело к данным симптомам.

Панкреатит может быть очень опасным и болезненным состоянием. Если его не лечить, то все может закончиться серьезными осложнениями: диабетом или раком, — резюмировал Раменский.

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