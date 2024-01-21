Терапевт назвала главные признаки заболевания щитовидной железы Терапевт Баранова назвала апатию признаком болезней щитовидной железы

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Вялость, апатия, беспокойство, нервозность, сонливость, когнитивные нарушения, панические атаки могут указывать на гипотиреоз или анемию, сообщила кандидат медицинских наук врач-терапевт Ирина Баранова. Кроме того, при проблемах с щитовидной железой выпадают волосы, снижается либидо, растет вес и начинается перманентное чувство холода конечностей.

Если учесть тот факт, что в России в дефиците йода находятся не менее 70% людей, а по некоторым данным, и все 100%, то не трудно представить распространенность проблем с щитовидной железой, — сообщила она.

Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее предупредила, что чувство кома в горле может говорить о проблемах с щитовидной железой, например о ее увеличении или образовании узла. По ее словам, также этот симптом свидетельствует о наличии рефлюксной болезни.

Врач-эндокринолог Оксана Михалева сообщила, что навредить щитовидке может и бесконтрольный прием БАДов, содержащих йод. Она предупредила, что безопасно употреблять не более 500 мкг данного вещества в сутки, а в добавки обычно входит больше йода, чем необходимо организму. Кроме того, опасно для щитовидной железы злоупотребление продуктами из сои: оно чревато увеличением органа и появлением узлов. Михалева отметила, что это особенно характерно для вегетарианцев.