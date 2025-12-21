Теплый салат с кальмарами за 20 минут: легкое праздничное блюдо с овощами и ароматной заправкой без лишней возни

Теплый салат с кальмарами за 20 минут: легкое праздничное блюдо с овощами и ароматной заправкой без лишней возни

Этот салат я люблю за то, что он одновременно легкий и сытный. Кальмары получаются нежными, овощи сохраняют свежесть, а подача в теплом виде делает вкус особенно выразительным. Готовится блюдо быстро, поэтому отлично выручает и для ужина, и для праздничного стола.

Для основы беру кальмары замороженные — 4 тушки, брокколи свежую — 200 г, сладкий перец — 2–3 шт. и красный лук — 1 шт. Кальмары размораживаю, очищаю и нарезаю крупными полосками. Брокколи делю на соцветия и бланширую 2–3 минуты, затем сразу охлаждаю. Перец режу полукольцами, лук — перьями.

На сковороде разогреваю 1 ст. л. масла и быстро обжариваю лук с перцем 3–4 минуты, перекладываю в миску. Затем добавляю масло и обжариваю кальмары по 1.5–2 минуты с каждой стороны. Для заправки смешиваю оливковое масло — 30 мл, сок и цедру 0.5 лимона, чеснок — 2 зубчика, мяту — 5–7 листиков, тимьян — 2–3 веточки, чили — 0.5 ч. л., соль и перец. Соединяю все с овощами и брокколи и подаю сразу.

Ранее сообщалось, что если хотите поставить на стол что-то праздничное, но не слишком калорийное, буженина из индейки станет отличной альтернативой классической свиной. Это мясо быстро пропекается, остается нежным даже после остывания и отлично подходит для нарезки на бутерброды или подачи теплым.