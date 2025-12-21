Новый год-2026
21 декабря 2025 в 10:40

Теплый салат с кальмарами за 20 минут: легкое праздничное блюдо с овощами и ароматной заправкой без лишней возни

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат я люблю за то, что он одновременно легкий и сытный. Кальмары получаются нежными, овощи сохраняют свежесть, а подача в теплом виде делает вкус особенно выразительным. Готовится блюдо быстро, поэтому отлично выручает и для ужина, и для праздничного стола.

Для основы беру кальмары замороженные — 4 тушки, брокколи свежую — 200 г, сладкий перец — 2–3 шт. и красный лук — 1 шт. Кальмары размораживаю, очищаю и нарезаю крупными полосками. Брокколи делю на соцветия и бланширую 2–3 минуты, затем сразу охлаждаю. Перец режу полукольцами, лук — перьями.

На сковороде разогреваю 1 ст. л. масла и быстро обжариваю лук с перцем 3–4 минуты, перекладываю в миску. Затем добавляю масло и обжариваю кальмары по 1.5–2 минуты с каждой стороны. Для заправки смешиваю оливковое масло — 30 мл, сок и цедру 0.5 лимона, чеснок — 2 зубчика, мяту — 5–7 листиков, тимьян — 2–3 веточки, чили — 0.5 ч. л., соль и перец. Соединяю все с овощами и брокколи и подаю сразу.

Ранее сообщалось, что если хотите поставить на стол что-то праздничное, но не слишком калорийное, буженина из индейки станет отличной альтернативой классической свиной. Это мясо быстро пропекается, остается нежным даже после остывания и отлично подходит для нарезки на бутерброды или подачи теплым.

кальмары замороженные (тушки) — 4 шт.;
брокколи свежая — 200 г;
перец сладкий красный или желтый — 2−3 шт.;
лук красный — 1 шт.
масло оливковое — 30 мл (2 ст. л.);
лимон — 0.5 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
мята свежая — 5−7 листиков;
тимьян свежий — 2−3 веточки;
перец чили хлопьями — 0.5 ч. л.;
соль морская крупная — по вкусу;
перец черный свежемолотый — по вкусу.
Кальмары размораживаю, очищаю и нарезаю крупными полосками. Брокколи делю на соцветия и бланширую 2–3 минуты, затем сразу охлаждаю.
Перец режу полукольцами, лук — перьями. На сковороде разогреваю 1 ст. л. масла и быстро обжариваю лук с перцем 3–4 минуты, перекладываю в миску.
Затем добавляю масло и обжариваю кальмары по 1.5–2 минуты с каждой стороны.
Для заправки смешиваю оливковое масло — 30 мл, сок и цедру 0.5 лимона, чеснок — 2 зубчика, мяту — 5–7 листиков, тимьян — 2–3 веточки, чили — 0.5 ч. л., соль и перец. Соединяю все с овощами и брокколи и подаю сразу.
