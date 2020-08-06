Тепло и облачно будет в Москве в пятницу

https://static.news.ru/photo/9c3f289c-d859-11ea-8383-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переменная облачность и отсутствие осадков ожидаются в Москве в пятницу, 7 августа, сообщают синоптики.

Днём столбики воздух в Москве и Подмосковье прогреется до плюс 24–26 градусов, ветер будет дуть с севера со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. К ночи на субботу в столице похолодает до плюс 13–15 градусов, следует из прогноза Гидрометцентра.

Самым холодным за всю историю метеонаблюдений в Москве 7 августа выдалось в 1907 году, тогда воздух прогрелся лишь до +3,5 градуса. А в 1920 году температура в этот день поднялась почти до +37 градусов, сообщает Метеобюро.

Как писал NEWS.ru ранее, в середине следующей недели, с 10 августа, в Москве ожидаются существенное похолодание до +15 градусов и осенние дожди.