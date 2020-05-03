Телеведущий Соловьёв рассказал, когда дрался последний раз

https://static.news.ru/photo/b04e86b2-1940-11ea-b6bc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв, грозивший расправой спортивному комментатору Василию Уткину, рассказал, когда он в последний раз дрался.

Недавно, я же всё время тренируюсь. Если настоящая, то не знаю. В последний раз я дрался в начале 2000-х, я защищал — парней избивали, — поделился журналист во время прямого эфира в Instagram с Тиной Канделаки.

По его словам, Уткину пришлось бы несладко в 90-е годы, если бы он тогда говорил то же, что и сейчас.

Кроме того, звезда телеканала «Россия 1» добавил, что снимет специальный сериал под названием «Грозящий кулак справедливости» для тех, кто заскучал в режиме самоизоляции. По его словам, он постоянно шутит во время своих тренировок, но люди эти шутки неправильно воспринимают.

Как писал NEWS.ru, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает неэтичным открытый конфликт в СМИ журналиста и блогера Василия Уткина и телеведущего Владимира Соловьёва.