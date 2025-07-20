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20 июля 2025 в 08:05

Телепорт из кухни на солнечный пляж — готовим дома вкуснющую пахлаву

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пахлава с фисташками перенесет вас на солнечный пляж, не выходя из кухни. Этот традиционный десерт сочетает хрустящие слои теста с ароматной фисташковой начинкой и медовой пропиткой. Готовится проще, чем кажется, а результат впечатлит даже искушенных сладкоежек.

Ингредиенты:

  • слоеное бездрожжевое тесто — 400–500 г;
  • сливочное масло — 50 г.

Для начинки:

  • фисташки измельченные — 0,5 стакана;
  • сахар — 0,75 стакана;
  • корица — 0,5 ч. л.

Для сиропа:

  • мед — 300 мл;
  • вода — 0,5 стакана;
  • сахар — 50 г.

Приготовление:

  1. Разделите тесто на 3 части разной толщины.
  2. Смешайте фисташки с сахаром и корицей.
  3. Смажьте противень, выложите слои теста, чередуя с начинкой.
  4. Сделайте диагональные надрезы, выпекайте 30 минут при 170 °C.
  5. Приготовьте сироп, прокипятив мед с сахаром и водой.
  6. Горячую пахлаву полейте сиропом, дайте настояться 5 часов.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

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