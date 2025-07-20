Телепорт из кухни на солнечный пляж — готовим дома вкуснющую пахлаву

Пахлава с фисташками перенесет вас на солнечный пляж, не выходя из кухни. Этот традиционный десерт сочетает хрустящие слои теста с ароматной фисташковой начинкой и медовой пропиткой. Готовится проще, чем кажется, а результат впечатлит даже искушенных сладкоежек.

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто — 400–500 г;

сливочное масло — 50 г.

Для начинки:

фисташки измельченные — 0,5 стакана;

сахар — 0,75 стакана;

корица — 0,5 ч. л.

Для сиропа:

мед — 300 мл;

вода — 0,5 стакана;

сахар — 50 г.

Приготовление:

Разделите тесто на 3 части разной толщины. Смешайте фисташки с сахаром и корицей. Смажьте противень, выложите слои теста, чередуя с начинкой. Сделайте диагональные надрезы, выпекайте 30 минут при 170 °C. Приготовьте сироп, прокипятив мед с сахаром и водой. Горячую пахлаву полейте сиропом, дайте настояться 5 часов.

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