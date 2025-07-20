Телепорт из кухни на солнечный пляж — готовим дома вкуснющую пахлаву

Пахлава с фисташками перенесет вас на солнечный пляж, не выходя из кухни. Этот традиционный десерт сочетает хрустящие слои теста с ароматной фисташковой начинкой и медовой пропиткой. Готовится проще, чем кажется, а результат впечатлит даже искушенных сладкоежек.
Ингредиенты:
- слоеное бездрожжевое тесто — 400–500 г;
- сливочное масло — 50 г.
Для начинки:
- фисташки измельченные — 0,5 стакана;
- сахар — 0,75 стакана;
- корица — 0,5 ч. л.
Для сиропа:
- мед — 300 мл;
- вода — 0,5 стакана;
- сахар — 50 г.
Приготовление:
- Разделите тесто на 3 части разной толщины.
- Смешайте фисташки с сахаром и корицей.
- Смажьте противень, выложите слои теста, чередуя с начинкой.
- Сделайте диагональные надрезы, выпекайте 30 минут при 170 °C.
- Приготовьте сироп, прокипятив мед с сахаром и водой.
- Горячую пахлаву полейте сиропом, дайте настояться 5 часов.
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