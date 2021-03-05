Телеканалы рассказали об участии скопинского маньяка в ток-шоу

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Представители ведущих федеральных телеканалов высказались об участии скопинского маньяка Виктора Мохова в транслируемых на них ток-шоу. Они отметили, что мужчина не примет участие ни в одном подобному телевизионном проекте.

У нас нет планов съемки программы с таким героем, — поведал ведущий «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов.

В свою очередь, ведущая шоу «Док-ток» Ксения Собчак добавила, что она не может комментировать подобные вещи. Впрочем, она также добавила, что подобных материалов с этим героем у неё не было.

В пресс-службе ВГТРК («Россия 1», «Россия 24», «Россия К») также сообщили, что Мохов не принимал участия в записи ток-шоу телеканалов компании, подобные съёмки не планируются.

Аналогичные данные приводят представители Газпром-медиа (ТНТ, Пятница, Суббота, ТВ-3 и Матч ТВ) и НТВ. Об этом сообщает РИА Новости.

70-летний Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», был освобождён из-под стражи после 17 лет заключения. Его признали виновным в похищении и изнасиловании двух девушек. Осуждённый покинул колонию в Саратовской области утром 3 марта.

Мохова посадили после того, как выяснилось, что он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной в 2000 году подвезти их на своём автомобиле. Девочки согласились, но вместо дома их отвезли за город, где держали взаперти 1296 дней в качестве секс-рабынь. Одна из них дважды родила ему детей, однако маньяк отбирал их. Выбраться из заточения девушкам удалось только после того, как они передали записку на волю.

Ранее NEWS.ru писал, что скопинский маньяк Виктор Мохов заявил, что после выхода из тюрьмы хочет встретиться со своими жертвами. Помимо этого, мужчина сказал, что намерен жениться и уже нашёл себе возможную избранницу.