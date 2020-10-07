Теледоктор Мясников рассказал о двух разных видах коронавируса

https://static.news.ru/photo/d525112e-08da-11eb-9d06-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Телеведущий и главврач столичной больницы № 71 Александр Мясников разъяснил, что коронавирус бывает двух типов. Первый медик сравнил с ОРЗ и уточнил, что именно этим COVID-19 болеют 90% заражённых.

Второй вид — вирусная пневмония, она встречается намного реже первой разновидности и это две разные болезни.

Ещё в доковидную эпоху 30 процентов всех ОРЗ вызывалось (и по сей день вызываются) коронавирусами. Не новым, а нашими старыми добрыми человеческими коронавирусами, коих мы знаем четыре разновидности, — написал врач в своём Telegram-канале.

Мясников пояснил, что эти вирусы известны ещё с 60-х годов и пришли они от летучих мышей. Что же касается вирусной пневмонии, она может быть вызвана «человеческими» коронавирусами, смертность от которых среди пожилых больных достигает 10%.

И тут прогноз зависит от степени поражения легких пневмонией и функциональных резервов организма к сопротивлению, — уточнил теледоктор.

Первый тип коронавируса врач общей практики советует лечить амбулаторно, а второй — исходя из общей картины заболевания.

В России по состоянию на 7 октября заразились коронавирусом порядка 1,25 млн человек, почти 1 млн пациентов выздоровели, около 22 тыс. человек умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки 7 октября от COVID-19 в городе умерли 55 человек.