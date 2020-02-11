Двух детей, погибших в районе острова Пхукет при столкновении катеров, доставят в России не раньше, чем через десять дней, сообщила детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова.
По её словам, перевозку должна обеспечить страховая компания.
В свою очередь министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина рассказала, что связь с семьёй поддерживается через дядю, так как родители очень тяжело переживают случившееся,
Как писал NEWS.ru, ранее один из организаторов морских туров заявил, что руководителям турфирм, которые работают в Таиланде, важны деньги, а не безопасность туристов. По его словам, то, что произошло с российскими детьми на Пхукете, никого не удивило. Аварии с катерами стали на острове привычным делом. После подобных инцидентов владельцы судов отделываются лишь небольшими штрафами.
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