https://static.news.ru/photo/3a43b846-4c9b-11ea-af55-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TAСС

Двух детей, погибших в районе острова Пхукет при столкновении катеров, доставят в России не раньше, чем через десять дней, сообщила детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова.

По её словам, перевозку должна обеспечить страховая компания.

В свою очередь министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина рассказала, что связь с семьёй поддерживается через дядю, так как родители очень тяжело переживают случившееся, передаёт URA.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее один из организаторов морских туров заявил, что руководителям турфирм, которые работают в Таиланде, важны деньги, а не безопасность туристов. По его словам, то, что произошло с российскими детьми на Пхукете, никого не удивило. Аварии с катерами стали на острове привычным делом. После подобных инцидентов владельцы судов отделываются лишь небольшими штрафами.