Тела 18 горняков найдены в шахте «Листвяжная». Однако их подъём на поверхность пока невозможен из-за высокого уровня метана в шахте. Горноспасатели выведены на поверхность, заявили ТАСС в МЧС.

В ходе проведения разведки в лаве и прилегающих к ней горных выработках обнаружены 10 погибших шахтёров, также подтверждено местонахождение восьми ранее обнаруженных погибших горнорабочих, — пояснили в МЧС.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате взрыва метановоздушной смеси на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 96, из них 46 — горноспасатели, которые приняли участие в поисково-спасательной операции.

Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате взрыва метана на шахте погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября был объявлен траур.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименко и двое инспекторов Ростехнадзора. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и халатности.

По словам губернатора региона Сергея Цивилёва, родственники погибших получат из бюджета по 250 тысяч рублей, находящиеся в больницах пострадавшие — по 150 тысяч, лечащиеся амбулаторно — по 75 тысяч. Родным погибших будет оказана помощь по трудоустройству, обучению детей, будут решены жилищные вопросы и все проблемы, с которыми столкнулись люди в этот сложный период. Необходимый объём помощи сейчас выясняют социальные службы.