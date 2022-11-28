Тегеран-1943: как Сталин, Рузвельт и Черчилль определили будущее мира

Фото: Russian Look/Globalllokpress

28 ноября 1943 года в Тегеране начала работу конференция лидеров стран союзного блока: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. К этому времени перелом на фронтах Второй мировой войны уже был очевиден. Германия, хотя еще и могла долго сопротивляться, уже была обречена на поражение. Поэтому союзники должны были не только договориться о дальнейшей координации действий, но и решить, какими будут основные принципы послевоенного устройства мира.

Где встречаться?

В 1943 году военные успехи стран антигитлеровской коалиции были чрезвычайно велики. В начале года СССР разгромил армию фельдмаршала Паулюса под Сталинградом, после чего вермахт стал отступать на запад. Летом попытка немцев получить стратегическое преимущество на Курской дуге окончилась очередным тяжелейшим поражением, после которого Германия навсегда утратила инициативу на Восточном фронте. Англо-американские войска уничтожили Африканский корпус фельдмаршала Эрвина Роммеля, полностью ликвидировав угрозу германо-итальянского наступления в Африке. Летом началась высадка союзников в Италии, завершившаяся падением режима Муссолини. На Тихом океане положение Японской империи стало совершенно безнадежным.

Достигнутые результаты заставили союзников задуматься, что же делать, когда будет одержана победа. Основные идеи послевоенного мироустройства были сформулированы в Атлантической хартии 1941 года, подписанной США, Великобританией и СССР. Но этот документ содержал лишь самые общие принципы, отчего нуждался в уточнении.

Фото: Илья Таранцов/ТАСС Немецкая бронетехника, подбитая во время разгрома 6-й полевой армии вермахта под Сталинградом, на окраине города. Точная дата съемки не установлена

Кроме того, союзникам требовалась координация в военных действиях. Советский Союз настаивал на скорейшем открытии второго фронта в Европе. США и Великобритания предпочитали действовать осторожно, ведя основную войну на Тихом океане и у границ Индии.

Уже летом советские дипломаты выдвинули предложение о проведении конференции на высшем уровне. США и Великобритания согласились, но для начала надо было выбрать подходящее место. Советский дипломат и журналист-международник Валентин Бережков вспоминал:

В общем, все [лидеры] были за такую встречу. Однако серьёзные трудности представлял вопрос о том, где она должна произойти. Сталин предпочитал провести конференцию поближе к советской территории. Он ссылался на то, что активные военные операции на советско-германском фронте не позволяют ему, как верховному главнокомандующему, надолго отлучаться из Москвы. Это был, конечно, веский аргумент. Рузвельт в свою очередь ссылался на американскую конституцию, не позволявшую ему, как президенту, длительное время отсутствовать в Вашингтоне. Скорее всего, тут, однако, играли роль соображения престижа. Зато Черчилль, до того уже побывавший в Москве, изъявил готовность встретиться в любом месте.

В Европе проводить конференцию было слишком опасно — по всему континенту шла война. Американцы предложили совершенно безопасную Аляску, но этот вариант не был согласован, ведь для того чтобы подчеркнуть равенство участников коалиции. требовалось организовать встречу на нейтральной территории. Да и Сталин не захотел в столь ответственное время совершать слишком отдалённые поездки.

Черчилль предложил Каир, Сталин — Тегеран. Рассматривались Стамбул и Багдад. В итоге предложение Сталина было сочтено наиболее подходящим. К тому же туда можно было добраться на поезде (советский вождь не любил полеты на самолетах) и Иран контролировался советскими и британскими войсками, что позволяло принять полный комплекс мер безопасности.

Три лидера

Сложно найти более непохожих людей, чем те, что поздней осенью 1943 года встретились в Тегеране. Сталин, возглавлявший делегацию СССР, был сыном бедного ремесленника. Он не смог закончить курс семинарии, всю жизнь занимался самообразованием, стал профессиональным революционером, принял участие в Гражданской войне, а затем прошел через сложнейший этап борьбы за власть в Советском государстве, превратившись в итоге в его единовластного правителя.

Рузвельт родился в семье богатого предпринимателя. Его предки принимали участие в событиях Американской революции, войдя после этого в состав финансово-промышленной элиты США. Он учился в лучшем университете Америки — Гарварде, продемонстрировав отличную успеваемость, а затем всю жизнь занимался политикой, был масоном.

Рузвельт два срока занимал высокий пост губернатора штата Нью-Йорк, а затем победил на выборах в президенты США и находился на этой должности четыре срока подряд — уникальный случай. Несмотря на свое происхождение, Рузвельт был человеком демократического склада, его идеология была довольно левой для крайне консервативной в те годы Америки. В международных отношениях он был сторонником выхода США из самоизоляции и проведения активной внешней политики, в том числе с помощью военной силы, заложив тем самым основы Американской империи, существующей в наши дни.

Черчилль происходил из очень знатного английского рода, принадлежавшего к самой старой аристократии. Его предок Роберт Деспенсер высадился в Англии вместе с войсками герцога Вильгельма Завоевателя, а Джон Черчилль стал генералиссимусом и первым герцогом Мальборо. Черчилль даже появился на свет в Бленхеймском дворце — одной из самых роскошных британских резиденций. Учился он плохо, отчего решил пойти в армию, где показал себя не только храбрым офицером, но и блестящим журналистом.

Литературная работа открыла Черчиллю двери в политику, и с 1908 года он то занимал высокие правительственные посты, то находился в оппозиции. Во время революции и Гражданской войны в России Черчилль проявил себя как непримиримый противник большевиков, настаивавший на необходимости помощи белым. Идеологически Черчилль был сторонником могущества Британской колониальной империи, убежденным консерватором. Ему были полностью чужды и левый либерализм Рузвельта, и коммунизм Сталина.

Германские шпионы против союзников

Разведка фашистской Германии — имперская служба безопасности (Reichssicherheitsdienst, RSD) и абвер — приложила немало усилий для выяснения места встречи глав союзных держав. Лишь к началу ноября 1943 года им удалось установить, что был избран Тегеран. Времени оставалось совсем немного, и поэтому началась лихорадочная работа по срыву конференции.

Эту задачу Гитлер поручил руководителю абвера адмиралу Вильгельму Канарису и начальнику внешней разведки СД Вальтеру Шелленбергу. Они спешно приступили к подготовке нескольких особо подготовленных террористических групп для заброски в Тегеран. С этой целью в Копенгагене организовали специальную школу. Операция по устранению лидеров коалиции получила кодовое название «Длинный прыжок». Ею руководил обергруппенфюрер СС Эрнст Кальтенбруннер, имевший даже среди нацистов репутацию безжалостного палача.

Вальтер Шелленберг

Предвидя подобные действия нацистских спецслужб, советское правительство запросило сведения у зарубежных резидентур. Наибольшего успеха добился разведчик оперативной группы «Победители» Николай Кузнецов. Он под именем офицера вермахта Пауля Зиберта работал в тылу Германии и в середине ноября 1943 года сумел получить от штурмбаннфюрера СС Ульриха фон Ортеля данные о его скором отъезде с особым заданием в Иран.

В ответ руководство СССР приняло меры по противодействию шпионажу и обеспечению безопасности конференции, прежде всего активизировав деятельность советской резидентуры в Тегеране.

Специально для охраны высоких гостей был сформирован 31-й мотострелковый полк НКВД СССР, который прибыл в Тегеран в конце октября. В составе этой части было 1200 отлично подготовленных бойцов, укомплектованных самым современным вооружением и транспортом. На службу в 31-й полк специально отбирали ветеранов контртеррористических операций, проводимых против немецких диверсионных групп. Отряды военнослужащих полка были немедленно размещены на всех важных объектах города.

Провал операции «Длинный прыжок»

Когда советская разведка обнаружила высадку диверсионной группы близ города Кум, туда немедленно выдвинули мобильные отряды. Диверсанты были арестованы и дали показания. Выяснилось, что убийство лидеров коалиции планировалось устроить 30 ноября — точно в день рождения Черчилля, для достижения наибольшего пропагандистского эффекта.

Но все же не было полной уверенности, что перехвачены все диверсанты. Поэтому американскую делегацию разместили в хорошо охраняемом советском посольстве, рядом с которым находилось посольство Великобритании. И действительно, ударных групп должно было быть две. Передовую удалось схватить, а главная, под командованием аса диверсионных операций Отто Скорцени, получила от Гитлера приказ не рисковать. Операция «Длинный прыжок» была отменена.

Но для находящейся в Тегеране глубоко законспирированной немецкой агентуры задача оставалась прежней: использовать все возможности для захвата или ликвидации глав трёх держав. И эти возможности исполнительные немцы старались максимально использовать. Они усилили агентурное наблюдение за посольствами СССР, США и Великобритании, пытались оборудовать в удобных местах позиции снайперов, взяли под контроль мосты, перекрёстки дорог и улиц по пути следования союзных делегаций с аэродрома в город.

Но и советская сторона делала всё возможное для нейтрализации фашистской агентуры. За три дня до прибытия глав правительств была усилена охрана тегеранского аэродрома, были выставлены дополнительные посты по всему маршруту следования кортежей. Для Черчилля был построен специальный «коридор безопасности» из британского в советское посольство, где происходили рабочие совещания. Жизням Сталина, Рузвельта и Черчилля больше ничто не угрожало.

Путь в Тегеран

Каждый из лидеров Большой тройки добирался в Тегеран своим путем. Сталин, никогда не летавший на самолетах, считавший их недостаточно надежным транспортом и не рекомендовавший летать своим приближенным, отправился в путь на специальном литерном поезде № 501. В него входили три вагона-салона для высшего руководства и сопровождающих лиц, вагон-ресторан, вагон-гараж, в котором ехали автомобили Сталина и советской дипломатической делегации, штабной вагон для поездной бригады с отдельным купе для коменданта, вагон охраны и вагон-холодильник для хранения провизии. Спереди и сзади поезда были прицеплены платформы с зенитками, охранявшими советского вождя от возможного налета авиации.

Вес сталинского вагона составлял 80 тонн, лишние 20 тонн приходились на защиту прочной броней. В вагоне была отдельная кухня, где готовили только для вождя, затем шли купе для приближенных. В центре вагона — купе Сталина: удвоенного размера, с мягким диваном, рабочим столиком, изящно отделанное полированным деревом и тканью. В соседнем купе находились персональные ванна и туалет. В вагоне имелся пост для дежурного врача.

Фото: Russian Look Председатель Государственного комитета обороны, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Виссарионович Сталин

Черчилль перелетел из Лондона в Каир (тогда контролировавшийся англичанами) и дожидался там Рузвельта. Американский президент пересек Атлантику на новейшем и самом мощном среди американских кораблей — линкоре «Айова». Более надежного средства передвижения было не представить, тем более что в походе линкор сопровождал эскорт из эсминцев, не уступающий эскортам атлантических конвоев ленд-лиза. Особая президентская каюта обеспечивала комфорт дорогого отеля, для полупарализованного Рузвельта даже установили специальную ванну. Глава США прибыл в порт Мерс-эль-Кебир в Алжире и далее передвигался тоже на самолетах.

Второй фронт

Главной темой споров стала проблема открытия второго фронта. Для успешного развития наступления советских войск требовалось отвлечь с востока как можно больше немецких дивизий. Союзники к ноябрю продолжали операцию в Италии, но были остановлены на укрепленных позициях южнее Рима.

Специфика итальянского театра военных действий позволяла держать оборону малыми силами, поэтому части фельдмаршала Альберта Кессельринга отвлекали относительно небольшой контингент вермахта. Сталин же требовал как можно скорее высадиться во Франции и открыть второй фронт.

В первый же день конференции 28 ноября Сталин встретился с Рузвельтом и сразу поднял вопрос о переброске американских войск в Европу. Вот что говорится в протоколе совещания:

Рузвельт заявляет, что он хотел бы отвлечь с советско-германского фронта 30–40 германских дивизий. Сталин отвечает, что если это возможно сделать, то было бы хорошо. Рузвельт замечает, что это один из вопросов, по которому он даст свои разъяснения в течение ближайших дней. Американцы стоят перед задачей поддержания войск количеством в два миллиона человек, находящихся на расстоянии трех тысяч миль от американского континента. Сталин говорит, что нужен транспорт и что он это вполне понимает. Рузвельт заявляет, что суда в Соединенных Штатах строятся удовлетворительным темпом.

Сталин даже пообещал Рузвельту, что после завершения войны откроет рынок СССР для американских товаров, что будет чрезвычайно выгодно для американской промышленности. Рузвельт в ответ предложил организовать в США поставки сырья, на что советский лидер тоже согласился.

Еще одним важным вопросом, который был поднят, стала послевоенная судьба колоний. И США, и СССР выступали против колониализма, правда, каждая страна ради собственных интересов. СССР — рассчитывая на распространение идей коммунизма, США — в поисках новых рынков сбыта.

Сталин заявил, что японцы уже сделали первый шаг, провозгласив ликвидацию колониального режима в Индокитае и Индонезии, и теперь этим можно удачно воспользоваться. Рузвельт согласился, хотя заметил, что это вызовет недовольство французов, голландцев и британцев.

Поскольку союзники категорически не желали начинать крупные военные операции без должного материального обеспечения, переговоры об открытии второго фронта вскоре зашли в тупик. Компромиссное предложение Черчилля высадиться в Греции совершенно не устраивало Сталина. Ведь, во-первых, у него были свои виды на Балканский регион, а во-вторых, тамошний театр военных действий тоже не отвлек бы значительные силы Германии.

Кадр из фильма «Спасти рядового Райана»

Когда Сталин был уже готов прервать переговоры, наконец приняли компромиссное решение — начать высадку в мае 1944 года. По мнению Сталина, это было очень долгое ожидание, но большего добиться не получилось. Впрочем, даже этот срок был сорван, и высадка в Нормандии началась лишь 6 июня 1944 года.

Итоги конференции

Среди других важнейших тем конференции были послевоенные границы Польши. Здесь было принято устроившее всех решение, что западная граница СССР, установленная в 1939 году, останется неизменной, а Польша получит компенсации за счет немецких территорий.

Также Сталин дал обещание, что после завершения войны с Германией СССР вмешается в конфликт с Японией. Статус трех республик Прибалтики, присоединенных к СССР, было решено определить после войны на основе всеобщего голосования. Обсуждался раздел Германии на несколько государств, но тут уже против выступил Сталин, и ни к какому решению не пришли.

1 декабря, в день завершения конференции, союзники подписали итоговую декларацию, завершавшуюся словами:

Никакая сила в мире не сможет помешать нам уничтожать германские армии на суше, их подводные лодки на море и разрушать их военные заводы с воздуха. Наше наступление будет беспощадным и нарастающим. Закончив наши дружественные совещания, мы уверенно ждем того дня, когда все народы мира будут жить свободно, не подвергаясь действию тирании и в соответствии со своими различными стремлениями и своей совестью. Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем отсюда действительными друзьями по духу и цели.

Конференция в Тегеране признается историками вершиной антигитлеровской коалиции. Причина этого в том, что к 1943 году союзники уже смогли преодолеть все сложности взаимодействия и взаимопонимания, характерные для сближения на начальном этапе складывания коалиции, после нападения Германии на СССР. Союзники сплотились перед необходимостью вести долгую и тяжелую войну с Третьим рейхом, они были готовы на взаимные уступки и охотно оказывали друг другу помощь.

Вместе с тем еще не сформировались политические противоречия между участниками альянса, которые серьезно подпортили отношения на конечном этапе войны. Можно сказать, что Тегеран 1943 года был временем искренней дружбы между СССР, США и Великобританией. И эта дружба вскоре дала плоды в виде всё новых побед, одержанных на фронтах Второй мировой войны.