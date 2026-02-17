Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 07:47

Тающие сырные треугольнички: хруст и нежность в каждом кусочке. Готовятся за 10 минут из трех ингредиентов. Исчезают с тарелки мгновенно!

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Волшебство этого рецепта — в превращении трех обычных ингредиентов в кулинарный восторг. Мука, масло и сыр под руками и холодом собираются в тесто, которое в духовке совершает чудо: оставаясь рассыпчатым, оно создает и хруст, и ту самую тающую текстуру, ради которой невозможно остановиться.

100 г холодного сливочного масла нарезаю кубиками. Просеиваю к нему 100 г муки, добавляю щепотку соли и быстро рублю ножом или в комбайне до состояния мелкой крошки. Добавляю 100 г тертого пармезана (или другого твердого сыра) и перемешиваю. Вмешиваю один желток и быстро собираю тесто в ком, не вымешивая. Заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 20 минут. Охлажденное тесто делю на части, раскатываю в пласт толщиной 3–4 мм и нарезаю на небольшие квадраты, которые затем режу по диагонали на треугольники. Слегка взбиваю белок, смазываю им заготовки и посыпаю кунжутом, маком, паприкой или сушеным луком. Выкладываю на противень и выпекаю в разогретой до 170 °C духовке 10–12 минут до золотистого цвета. Подаю теплыми или полностью остывшими.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Больше никакой резиновой запеканки: простой секрет подготовки творога, который делает десерт нежным как облако
Общество
Больше никакой резиновой запеканки: простой секрет подготовки творога, который делает десерт нежным как облако
Врач объяснила, почему Масленица превращается в стресс для организма
Здоровье/красота
Врач объяснила, почему Масленица превращается в стресс для организма
Полезный завтрак: готовим несладкие блины — без сахара, но с характером
Семья и жизнь
Полезный завтрак: готовим несладкие блины — без сахара, но с характером
Бомбическая начинка для блинов: легко и оригинально
Семья и жизнь
Бомбическая начинка для блинов: легко и оригинально
Забудьте о сухом фарше! Секрет сочных фрикаделек — кладу внутрь маленький сюрприз. Готовлю за 30 минут вкусноту из Средиземноморья
Общество
Забудьте о сухом фарше! Секрет сочных фрикаделек — кладу внутрь маленький сюрприз. Готовлю за 30 минут вкусноту из Средиземноморья
еда
рецепты
сыры
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хакеры взломали украинский сервис госуслуг
Бывший депутат Рады объяснил хамское поведение Зеленского
В Мюнхене зафиксировали раскол внутри Евросоюза из-за Украины
Российские артиллеристы превратили американское оружие в груду металла
Дачникам пригрозили штрафами за борщевик
Стало известно, кто открыл стрельбу на хоккейном матче в США
Беспилотную опасность объявили в российском регионе
На Кубани рассказали о повреждениях инфраструктуры при атаке ВСУ
Названа неожиданная причина штрафа в 200 тыс. рублей в сфере ЖКХ
Приведший к экокатастрофе в США прорыв канализации попал на видео
Стало известно, как проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля
«Полки смерти» и энергетический ад для Киева: новости СВО к утру 17 февраля
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 февраля: инфографика
Посол раскрыл, что в Канаде пытаются сделать с российскими дипломатами
ВСУ атаковали Ростовскую область дронами
«Недооценили»: в США раскрыли, что произошло с Россией после начала СВО
Роструд разъяснил, могут ли сотрудника заставить делать чужую работу
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью более 150 БПЛА
Севастополь столкнулся с одной из самых продолжительных атак ВСУ
«Если русские начнут воевать»: Западу дали совет не «дразнить медведя»
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.