Тающие сырные треугольнички: хруст и нежность в каждом кусочке. Готовятся за 10 минут из трех ингредиентов. Исчезают с тарелки мгновенно!

Волшебство этого рецепта — в превращении трех обычных ингредиентов в кулинарный восторг. Мука, масло и сыр под руками и холодом собираются в тесто, которое в духовке совершает чудо: оставаясь рассыпчатым, оно создает и хруст, и ту самую тающую текстуру, ради которой невозможно остановиться.

100 г холодного сливочного масла нарезаю кубиками. Просеиваю к нему 100 г муки, добавляю щепотку соли и быстро рублю ножом или в комбайне до состояния мелкой крошки. Добавляю 100 г тертого пармезана (или другого твердого сыра) и перемешиваю. Вмешиваю один желток и быстро собираю тесто в ком, не вымешивая. Заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 20 минут. Охлажденное тесто делю на части, раскатываю в пласт толщиной 3–4 мм и нарезаю на небольшие квадраты, которые затем режу по диагонали на треугольники. Слегка взбиваю белок, смазываю им заготовки и посыпаю кунжутом, маком, паприкой или сушеным луком. Выкладываю на противень и выпекаю в разогретой до 170 °C духовке 10–12 минут до золотистого цвета. Подаю теплыми или полностью остывшими.

