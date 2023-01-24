Тарасова раскрыла подробности состояния Костомарова Тарасова заявила, что в состоянии Костомарова есть небольшие улучшения

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Роман Костомаров

Врачи отключили олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова от аппарата искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, рассказала NEWS.ru заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она отметила, что есть «маленькие подвижки» в сторону улучшения состояния бывшего фигуриста.

То, что он до сих пор живет, это уже лучше, правда? Я знаю, что есть маленькие-маленькие подвижки в сторону улучшения его состояния. Его отключили от ЭКМО, — сказала Тарасова.

Костомаров был госпитализирован в клиническую больницу в Коммунарке 10 января. По данным СМИ, фигурист попал в больницу с пневмонией, тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Врачи оценивали состояние фигуриста как крайне тяжелое. Прогрессирующая пневмония привела к тому, что у спортсмена начались проблемы с сердцем. В новогодние праздники 45-летний Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

23 января мать фигуриста сообщила, что Костомаров до сих пор находится в реанимации. Позже информированный источник рассказал телеканалу «Матч ТВ», что Костомаров постепенно приходит в себя, но у спортсмена все еще держится температура.