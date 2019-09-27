https://static.news.ru/photo/6f42ceac-e1ce-11e9-a533-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press

Мужчина сыграл для моржей вальс «Мой ласковый и нежный зверь», под который животные с удовольствием станцевали.

Действие происходило на парусной яхте у Оранских островов архипелага Новая Земля. Стадо моржей заинтересовала мелодия, исполненная человеком на баяне. После того как концерт закончился, морские млекопитающие сразу же уплыли.

Ранее News.ru писал, что «краснокнижные» атлантические моржи снова замечены в Белом море. Там они не появлялись с XVIII века после резкого снижения популяции из-за неограниченного промысла.