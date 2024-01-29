«Такие тачки»: автоэксперт назвал лучшую альтернативу китайским машинам Автоэксперт Субботин посоветовал выбирать японские машины вместо китайских

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Подержанные праворульные автомобили производства Японии

В России остается альтернатива при покупке иномарок и стоит присмотреться к японским подержанным автомобилям, рассказал NEWS.ru автоэксперт Вячеслав Субботин. По его словам, завезенные через Дальний Восток японские машины отличаются высоким качеством и комфортом.

Все, что до Урала, — японские машины. Там такие тачки, закачаешься. Такие современные автомобили приходят, практически все гибриды с низким расходом топлива, отличным КПД. По комфорту и ездовым качествам это даже лучше, что производилось внутри страны до известных событий. Активно берут эти машины, чуть ли не 400 тысяч завезли в прошлом году с Дальнего Востока, это половина потребности нашего рынка, — сказал Субботин.

Автоэксперт также посоветовал обратить внимание на корейские и европейские автомобили. Субботин отметил, что подержанные европейские машины всегда приходят в хорошем состоянии, в частности, их активно «тащат из аукционов».

Ранее стало известно, что компания «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», которая является официальным представителем Haval в России, отзывает более 32 тысяч автомобилей производителя. Это коснется транспортных средств, которые были произведены в период с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года. Машины отзывают по причине обнаружения вероятности попадания влаги в разъем жгута проводов под водительским сиденьем, что может вызвать короткое замыкание электропроводки и дальнейшее оплавление разъема.