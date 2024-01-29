Китайский производитель отзывает более 32 тысяч авто в России Haval отзывает более 32 тысяч автомобилей в России из-за уязвимости проводки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус», которая является официальным представителем Haval в России, отзывает более 32 тысячь автомобилей производителя, сообщается на сайте Росстандарта. Отзыв коснется транспортных средств, которые были произведены в период с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года.

Отзыву подлежат 32 156 автомобилей Haval F7 и F7x, реализованных с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года с VIN-кодами согласно приложению, — говорится в сообщении.

Машины отзывают по причине обнаружения вероятности попадания влаги в разъем жгута проводов под водительским сидением, что может вызвать короткое замыкание электропроводки и дальнейшее оплавление разъема. На всех отозванных автомобилях доработают разъем, чтобы устранить уязвимость.

Владельцев транспортных средств, которые подлежат отзыву, оповестят о необходимости предоставить авто в ближайший дилерский центр. При этом они могут не дожидаться уведомления и самостоятельно сверить VIN-код своей машины с представленным списком.

Ранее автоэксперт Юрий Урюков рассказал, что главным преимуществом китайских автомобилей является их доступность в России. Он уточнил, что подразумевает не дешевизну машин, а сам факт их наличия на российском рынке.