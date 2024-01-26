Названы главные плюсы китайских автомобилей Автоэксперт Урюков отметил доступность и широкий выбор китайских иномарок в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главным преимуществом китайских автомобилей является их доступность в России, заявил NEWS.ru автоэксперт Юрий Урюков. Он уточнил, что речь идет не о дешевизне машин, а о самом наличии на российском рынке.

Китайские автомобили доступны, их можно купить, они поставляются. Второй плюс — наличие официальных дилеров, сервиса и гарантийной поддержки. Сейчас китайские автомобили — это единственный вариант получить иномарку, которую будут худо-бедно обслуживать и чинить по гарантии. Третий плюс — разнообразие дизайна и форматов. Есть седаны и кроссоверы. Есть дорогие и подешевле. Есть машины с вычурным дизайном, есть с более спокойным. Можно выбирать, — рассказал Урюков.

Эксперт также отметил насыщенную комплектацию китайских авто. По его словам, обычно все необходимые средства комфорта в таких автомобилях уже есть, поэтому зачастую доплачивать уже ни за что не нужно.

Ранее Урюков назвал недостатком китайских машин тонкие настройки шасси, особенно это заметят опытные водители, для которых важен комфорт за рулем. При этом автоэксперт признал, что немецкие и японские иномарки по-прежнему ощутимо лучше ведут себя на дорогах, нежели продукция китайского автопрома.