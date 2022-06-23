«Таблетка, которая лечила души»: Пригожин об уходе Шатунова Продюсер Иосиф Пригожин выразил свои соболезнования в связи с кончиной артиста Юрия Шатунова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин сказал в беседе с NEWS.ru, что умерший сегодня Юрий Шатунов в свое время совершил настоящий переворот в музыкальной индустрии. По словам Пригожина, Шатунов стал поистине уникальным исполнителем, «таблеткой, которая лечила души».

Уникальный исполнитель, на протяжении 34 лет мальчик из детского дома оставался востребованным, популярным и постоянно гастролировал. При этом практически никогда не был фигурантом каких-то скандалов или замешан в чем-то. Юра был, как это называется, той самой таблеткой, которая лечила человеческие души, — заявил Пригожин.

Иосиф Пригожин подчеркнул, что популярность Юрия Шатунова держалась исключительно на его творчестве. Он практически никогда не подогревал к себе интерес путем участия в каких-либо скандалах. Пригожин добавил, что Шатунов пользовался самой искренней всенародной любовью. Продюсер выразил свои глубокие соболезнования в связи с уходом прославленного артиста и назвал новости о его кончине чрезвычайно печальными.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. По словам его друзей, он пожаловался на сильные боли в груди. Его доставили в больницу, медики оказывали ему всю необходимую помощь — но все оказалось напрасно, Юрия Шатунова не стало.