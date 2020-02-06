https://static.news.ru/photo/a4972e28-48b1-11ea-b15a-fa163e074e61_660.jpg Аскар Акаев Фото: Viktor Chernov/Russian Look

Айдар Акаев, сын первого президента Киргизии Аскара Акаева, умер в Москве в возрасте 43 лет из-за сердечного приступа.

Акаев жил в Москве с женой, сыном и дочерью.

Айдар Акаев был старшим сыном экс-президента Киргизии. В 2005 году он стал депутатом парламента, однако выборы были аннулированы после «тюльпановой революции» в Киргизии.

Семья покинула Киргизию после возбуждения нескольких уголовных дел по выводу средств и финансовым махинациям.

Как ранее писал NEWS.ru, театральный режиссёр и народный артист Белоруссии Борис Луценко умер в возрасте 82 лет. О смерти артиста сообщил представитель Национального академического драматического театра им. Максима Горького.