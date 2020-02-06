Айдар Акаев, сын первого президента Киргизии Аскара Акаева, умер в Москве в возрасте 43 лет из-за сердечного приступа.
Акаев жил в Москве с женой, сыном и дочерью.
Айдар Акаев был старшим сыном экс-президента Киргизии. В 2005 году он стал депутатом парламента, однако выборы были аннулированы после «тюльпановой революции» в Киргизии.
Семья покинула Киргизию после возбуждения нескольких уголовных дел по выводу средств и финансовым махинациям.
Как ранее писал NEWS.ru, театральный режиссёр и народный артист Белоруссии Борис Луценко умер в возрасте 82 лет. О смерти артиста сообщил представитель Национального академического драматического театра им. Максима Горького.
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