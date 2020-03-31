https://static.news.ru/photo/fb6d3382-7345-11ea-bbbf-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: syabitova_roza/instagram.com

Телесваха Роза Сябитова положительно отнеслась к новости о том, что россиянам решили запретить жениться и разводиться во время пандемии коронавируса.

По её словам, влюблённые могут проверить свои чувства в этой непростой ситуации. Скорее всего, расстанутся импульсивные люди. Они чаще других решают расторгнуть узы брака.

Как раз хорошая проверка перед началом создания семьи. Если преодолеете вот эту, даже трудностью не могу назвать, нюанс, то, соответственно, всё у вас будет хорошо, потому что все качества будущего спутника проявляются при серьёзных испытаниях, — отметила ведущая программы «Давай поженимся» в разговоре с телеканалом «360».

Она напомнила, что во времена СССР пару тоже сразу не разводили. Им давали время подумать.

Как ранее писал NEWS.ru, Сябитова посоветовала одиноким людям использовать время самоизоляции и карантина, чтобы «найти конкретную и проверенную» пару к концу эпидемии коронавируса. Она предложила использовать сайты и приложения для знакомства, особенно Tinder.