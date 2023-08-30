«Святой человек»: журналистка высказалась об умершем Панфилове Журналистка назвала святым человеком режиссера Панфилова

Журналистка Галина Сеничева назвала святым человеком кинорежиссера Глеба Панфилова, который скончался на 90-м году жизни. В комментарии NEWS.ru она отметила, что видела в деятеле своего единомышленника.

Я видела в нем своего единомышленника, как Андрей Вознесенский сказал: «Все боли твои меня болью пронзили». Все, на что откликалась его ранимая душа, все это я тоже переживала. И я верю, что он — святой человек, — сказала она.

Народный артист РСФСР Глеб Панфилов скончался спустя несколько месяцев после перенесенного инсульта. В мае он был госпитализирован и доставлен в реанимацию Одинцовской областной больницы. Позднее его лечение проходило в столичном Институте имени Склифосовского.

Панфилов родился в 1934 году в Магнитогорске. В 1957 году он окончил химический факультет УПИ, после чего стар работать заведующим отделом пропаганды и агитации Свердловского горкома ВЛКСМ. Параллельно вместе с друзьями он организовал любительскую киностудию, сняв фильмы «Нейлоновая курточка» и «Народная милиция».

В дальнейшем он начал работать на «Ленфильме», где снял свой первый художественный фильм «В огне брода нет». Одна из его наиболее известных лент «Начало» появится на экранах в 1970 году. Режиссер Никита Михалков ранее назвал Панфилова абсолютным новатором, так как он мог находить нечто новое даже в очень религиозном содержании.