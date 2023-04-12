Священник высказался о традиции биться яйцами на Пасху Священник Сальников: традиция биться яйцами на Пасху пришла из народа

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Традиция биться яйцами на Пасху пришла из народа и не имеет никакого отношения к церковным обрядам, рассказал священник из новосибирского Вознесенского кафедрального собора Дмитрий Сальников. В беседе с «МК в Новосибирске» он пояснил, что этот обычай не поддерживается Церковью, но и не порицается.

Это народная традиция, и Церковь к ней отношения не имеет. Церковь относится к ней нейтрально. Но я знаю, что этот обычай очень популярен не только на Пасху. Часто бывает так, что если за столом есть хотя бы два человека и на столе стоят вареные яйца, то может произойти «яичный бой» в любое время года, — заявил священник.

По словам Сальникова, на Пасху есть другие церковные традиции, такие как красить и освящать яйца. После этого их надо поставить на праздничный стол рядом с освященным куличом. Есть их можно после праздничной литургии, которая начинается в полночь в субботу и завершается обычно ранним утром в пасхальное воскресенье.

Когда закончится праздничная пасхальная литургия и мы радостные вернулись из храма, можно и разговеться. А разговляясь, проверить, кто более ловкий и у кого скорлупа прочнее, то есть побиться крашеными яйцами, — заключил священник.

Протоиерей Андрей Лоргус ранее рассказал, что на Пасху можно освящать вино, мясо, сало, окорок и сыр. Он пояснил, что это делают не в церкви, а рядом и для освящения таких продуктов есть специальная молитва.