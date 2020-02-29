https://static.news.ru/photo/b9278fc4-5b33-11ea-ae90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Прощёное воскресенье должно стать поводом поговорить с близкими людьми, а не днём извинений по СМС, считает настоятель Богоявленского собора Москвы Александр Агейкин.

Православный праздник наступит 1 марта.

В Прощёное воскресенье главное — искреннее примирение и искреннее же прощение. Сегодня мы всё реже встречаемся с родными и близкими, так что Прощёное воскресенье — хороший повод увидеться, поговорить, попросить прощения лично, глядя в глаза, — отметил отец Александр в интервью МК.

Священнослужитель призвал не ограничиваться дежурными извинениями, а говорить от души и прощать даже тех, на кого сильна обида — как требует христианское учение.

Как писал NEWS.ru, после 1 марта у православных начнётся Великий пост, который продлится 40 дней — до праздника Пасхи.